Зеленський поспішив із заявою про мир восени: названо причину, чому українцям буде тільки гірше



















Президент Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими місяцями може відбутися тристороння зустріч щодо завершення війни, а за сприятливих умов — навіть у серпні. Водночас, за словами глави держави, все залежить від готовності Росії до діалогу. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що наразі передумов для повноцінних переговорів практично немає.

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За словами експерта, сьогодні найбільш реалістичним напрямком можливих консультацій можуть стати питання безпеки в Чорному морі та роботи морських коридорів для експорту українського зерна. Однак говорити про масштабне припинення вогню ще зарано.

"На сьогоднішній день не бачу передумов для перемовин. Звичайно, можливо, ми не все знаємо, але разом із тим не бачить передумов на цьому етапі і Марко Рубіо", — наголосив Мусієнко.

Експерт переконаний, що Україна не повинна погоджуватися на перемир'я, якщо воно обмежить можливості Сил оборони завдавати ударів по російській логістиці та військовій інфраструктурі. За його словами, нинішній тиск на російські порти, кораблі та військові об'єкти дає Києву стратегічну перевагу.

"Якщо військове командування скаже, що нам потрібно скористатися тим, що зараз перебивається логістика окупанта, тоді ми не домовляємося про припинення вогню. Наші продовжують завдавати ударів і руйнувати їхні можливості на морі", — пояснив він.

Мусієнко також звернув увагу на позицію США. Він зазначив, що Вашингтон готовий обговорювати нові формати завершення війни, однак будь-які домовленості повинні бути підкріплені силою.

"Якщо Росія не приймає запропоновані ідеї, тоді дайте нам більше зброї, допоможіть із ракетами, закрийте небо, посильте далекобійні удари і запровадьте жорсткі фінансові санкції проти Росії", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі вже писав, що переговори між державним секретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим не принесли Кремлю жодних відчутних результатів. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи зустріч, що відбулася в Манілі.