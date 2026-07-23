Зеленский поспешил с заявлением о мире осенью: названа причина, почему украинцам будет только хуже



















Президент Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы может состояться трехсторонняя встреча по завершению войны, а при благоприятных условиях даже в августе. В то же время, по словам главы государства, все зависит от готовности России к диалогу. Военный эксперт Александр Мусиенко считает , что пока предпосылок для полноценных переговоров практически нет.

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По словам эксперта, сегодня наиболее реалистичным направлением возможных консультаций могут стать вопросы безопасности в Черном море и работы морских коридоров по экспорту украинского зерна. Однако говорить о масштабном прекращении огня еще рано.

"На сегодняшний день не вижу предпосылок для переговоров. Конечно, возможно, мы не все знаем, но вместе с тем не видят предпосылок на этом этапе и Марк Рубио", — подчеркнул Мусиенко.

Эксперт убежден, что Украина не должна соглашаться на перемирие, если оно ограничит возможности сил обороны наносить удары по российской логистике и военной инфраструктуре. По его словам, нынешнее давление на российские порты, корабли и военные объекты дает Киеву стратегическое преимущество.

"Если военное командование скажет, что нам нужно воспользоваться тем, что сейчас перебивается логистика оккупанта, тогда мы не договариваемся о прекращении огня. Наши продолжают наносить удары и разрушать их возможности на море", — объяснил он.

Мусиенко также указал на позицию США. Он отметил, что Вашингтон готов обсуждать новые форматы завершения войны, однако любые договоренности должны быть подкреплены силой.

"Если Россия не принимает предложенные идеи, тогда дайте нам больше оружия, помогите с ракетами, закройте небо, усилите дальнобойные удары и введите жесткие финансовые санкции против России", — подчеркнул эксперт.

"Комментарии уже писал, что переговоры между государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым не принесли Кремлю никаких ощутимых результатов. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, комментируя состоявшуюся в Маниле встречу.