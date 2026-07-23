Кремль отримав холодний душ: розкрито несподіванмий нюанс зустрічі Рубіо з Лавровим



















Переговори між державним секретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим не принесли Кремлю жодних відчутних результатів. Таку думку висловив політолог Микола Давидюк, коментуючи зустріч, що відбулася в Манілі.

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За словами експерта, Москва розраховувала домогтися від Вашингтона поступок щодо війни проти України, однак цього не сталося.

"Штати не пішли на поступки за рахунок України. Штати не підтримали спроби російського режиму окупувати наші неокуповані території", – наголосив Давидюк.

Політолог звернув увагу, що сама зустріч тривала близько 35 хвилин. На його думку, якщо врахувати час, необхідний для перекладу, змістовна частина переговорів була значно коротшою.

"Одним словом можемо зрозуміти, що ні про що не домовились. І зараз якихось конкретних історій зі сторони Росії щодо мирного врегулювання ми спостерігати точно не можемо", – зазначив експерт.

Давидюк вважає, що Кремль продовжує демонструвати небажання шукати реальні шляхи до припинення війни, а дипломатичні контакти використовує переважно для просування власних політичних інтересів.

Водночас, за його словами, важливою подією стало погодження Європейським Союзом 21-го пакета санкцій проти Росії після тривалих консультацій між країнами-членами.

"Для нас це дуже хороша історія, тому що цей пакет санкцій буде бити по російських чиновниках, політиках, військових, банківській системі, нафті, газу та інших секторах", – пояснив Давидюк.

Він наголосив, що нові обмеження навряд чи стануть остаточним інструментом тиску на Кремль, однак здатні суттєво послабити російську економіку та можливості фінансувати війну.

"Він не є остаточним чи тим, який точно нас врятує, але точно принесе дуже багато шкоди цим посіпакам", – підсумував політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. За його оцінкою, щотижня Росія втрачає від п'яти до шести тисяч військових убитими та пораненими. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у столиці Філіппін Манілі.