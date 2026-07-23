Кремль получил холодный душ: раскрыт неожиданный нюанс встречи Рубио с Лавровым



















Переговоры между государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым не принесли Кремлю никаких ощутимых результатов. Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк, комментируя состоявшуюся в Маниле встречу.

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По словам эксперта, Москва рассчитывала добиться от Вашингтона уступок по войне против Украины, однако этого не произошло.

"Штаты не пошли на уступки за счет Украины. Штаты не поддержали попытки российского режима оккупировать наши неоккупированные территории", — подчеркнул Давидюк.

Политолог обратил внимание, что сама встреча продолжалась около 35 минут. По его мнению, если учесть время, необходимое для перевода, содержательная часть переговоров была значительно короче.

"Одним словом можем понять, что ни о чем не договорились. И сейчас каких-либо конкретных историй со стороны России по мирному урегулированию мы наблюдать точно не можем", – отметил эксперт.

Давидюк считает, что Кремль продолжает демонстрировать нежелание искать реальные пути к прекращению войны, а дипломатические контакты используют преимущественно для продвижения собственных политических интересов.

В то же время, по его словам, важным событием стало согласование Европейским Союзом 21-го пакета санкций против России после продолжительных консультаций между странами-членами.

"Для нас это очень хорошая история, потому что этот пакет санкций будет бить по российским чиновникам, политикам, военным, банковской системе, нефти, газу и другим секторам", – пояснил Давидюк.

Он подчеркнул, что новые ограничения вряд ли станут окончательным инструментом давления на Кремль, однако способны существенно ослабить российскую экономику и финансировать войну.

"Он не является окончательным или тем, кто точно нас спасет, но точно принесет очень много вреда этим муртадам", — подытожил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. По его оценке, еженедельно Россия теряет от пяти до шести тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом он сказал во время общения с журналистами в столице Филиппин Манили.