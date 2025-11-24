Зеленський виступив з терміновим попередженням щодо повітряних тривог: що готує Росія

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський застеріг, що найближчими днями можливе посилення російських атак. На тлі переговорів із США щодо мирного плану Кремль, за словами президента, може намагатися зірвати шанс на домовленість і продовжити війну новими ударами по українських містах.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що попри роботу над майбутнім мирним документом, Росія не зменшує інтенсивність агресії. За його словами, варто уважно реагувати на повітряні тривоги, адже РФ може здійснити нові удари.
Зеленський окремо звернув увагу партнерів, зокрема США, на те, що під час реальних мирних переговорів Росія не повинна продовжувати ракетний терор, а покази шлях до закінчення війни.
Зеленський наголосив, що саме Росія розпочала війну і саме вона має припинити її, а міжнародна підтримка є критично важливою для створення умов, у яких мир в Україні стане можливим.
