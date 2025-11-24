Зеленський виступив з терміновим попередженням щодо повітряних тривог: що готує Росія

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що найближчими днями можливе посилення російських атак. На тлі переговорів із США щодо мирного плану Кремль, за словами президента, може намагатися зірвати шанс на домовленість і продовжити війну новими ударами по українських містах.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що попри роботу над майбутнім мирним документом, Росія не зменшує інтенсивність агресії. За його словами, варто уважно реагувати на повітряні тривоги, адже РФ може здійснити нові удари.

"Маємо бути свідомими, що Росія не зменшить тиск на нас, на Україну, на наших людей. Цими днями, тижнями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази в Повітряних сил та в усіх інших складових Сил оборони й безпеки України є. Будемо реагувати", — сказав президент.

Зеленський окремо звернув увагу партнерів, зокрема США, на те, що під час реальних мирних переговорів Росія не повинна продовжувати ракетний терор, а покази шлях до закінчення війни.

"Якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі. Багато залежить від Америки", — додав президент.

Зеленський наголосив, що саме Росія розпочала війну і саме вона має припинити її, а міжнародна підтримка є критично важливою для створення умов, у яких мир в Україні стане можливим.

