"Дуже непросто": Зеленський розповів про нові деталі з переговорів щодо мирного плану США

Президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати переговорів української делегації з американськими та європейськими представниками у Женеві щодо запропонованого США мирного плану. За його словами, робота над документом триває у складних умовах, однак уже вдалося досягти кількох важливих зрушень.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що кількість пунктів у мирному плані зменшено, і тепер їх менше ніж 28, як було раніше. Частину пропозицій України врахували, і документ стає більш "працездатним".
За його словами, переговори з американською делегацією були інтенсивними та деталізованими. Зеленський наголосив, що найпроблемніші питання він обговорюватиме особисто з Дональдом Трампом. Україна, за його словами, налаштована конструктивно й залишається стороною, яка прагне справедливого завершення війни.
Президент також відзначив конструктивну позицію США та підтримку партнерів, які долучаються до формування оновленого мирного плану.
