"Дуже непросто": Зеленський розповів про нові деталі з переговорів щодо мирного плану США

Президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати переговорів української делегації з американськими та європейськими представниками у Женеві щодо запропонованого США мирного плану. За його словами, робота над документом триває у складних умовах, однак уже вдалося досягти кількох важливих зрушень.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що кількість пунктів у мирному плані зменшено, і тепер їх менше ніж 28, як було раніше. Частину пропозицій України врахували, і документ стає більш "працездатним".

"Після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом – дуже непросто, — щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. Фактично весь день вчора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота", — сказав президент.

За його словами, переговори з американською делегацією були інтенсивними та деталізованими. Зеленський наголосив, що найпроблемніші питання він обговорюватиме особисто з Дональдом Трампом. Україна, за його словами, налаштована конструктивно й залишається стороною, яка прагне справедливого завершення війни.

"Чутливі речі, сенситивні я обговорю з Президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру – це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", — додав президент.

Президент також відзначив конструктивну позицію США та підтримку партнерів, які долучаються до формування оновленого мирного плану.

