"Очень непросто": Зеленский рассказал о новых деталях по переговорам по мирному плану США

Президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров украинской делегации с американскими и европейскими представителями в Женеве о предложенном США мирном плане. По его словам, работа над документом продолжается в сложных условиях, однако уже удалось добиться нескольких важных сдвигов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что количество пунктов в мирном плане уменьшено, и теперь их меньше чем 28, как было раньше. Часть предложений Украины учли, и документ становится более "трудоспособным".

"После Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и многое правильное учтено в этой рамке. Еще есть сейчас над чем поработать всем вместе — очень непросто, — чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно. Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, чрезвычайно детальная работа", — сказал президент.

По его словам, переговоры с американской делегацией были интенсивными и детализированными. Зеленский подчеркнул, что самые проблемные вопросы он будет обсуждать лично с Дональдом Трампом. Украина, по его словам, настроена конструктивно и остается стороной, стремящейся к справедливому завершению войны.

"Чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с Президентом Трампом. Украина никогда не будет преградой для мира – это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", — добавил президент.

Президент также отметил конструктивную позицию США и поддержку партнеров, приобщающихся к формированию обновленного мирного плана.

