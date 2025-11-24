logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Очень непросто": Зеленский рассказал о новых деталях по переговорам по мирному плану США
НОВОСТИ

"Очень непросто": Зеленский рассказал о новых деталях по переговорам по мирному плану США

Зеленский сообщил, что после переговоров в Женеве количество пунктов мирного плана США снизили, а самые чувствительные вопросы он обсудит с Трампом.

24 ноября 2025, 22:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров украинской делегации с американскими и европейскими представителями в Женеве о предложенном США мирном плане. По его словам, работа над документом продолжается в сложных условиях, однако уже удалось добиться нескольких важных сдвигов.

"Очень непросто": Зеленский рассказал о новых деталях по переговорам по мирному плану США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что количество пунктов в мирном плане уменьшено, и теперь их меньше чем 28, как было раньше. Часть предложений Украины учли, и документ становится более "трудоспособным".

"После Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и многое правильное учтено в этой рамке. Еще есть сейчас над чем поработать всем вместе — очень непросто, — чтобы сделать финальный документ, и нужно сделать все достойно. Фактически весь день вчера были встречи, это была непростая, чрезвычайно детальная работа", — сказал президент.

По его словам, переговоры с американской делегацией были интенсивными и детализированными. Зеленский подчеркнул, что самые проблемные вопросы он будет обсуждать лично с Дональдом Трампом. Украина, по его словам, настроена конструктивно и остается стороной, стремящейся к справедливому завершению войны.

"Чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с Президентом Трампом. Украина никогда не будет преградой для мира – это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", — добавил президент.

Президент также отметил конструктивную позицию США и поддержку партнеров, приобщающихся к формированию обновленного мирного плана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после переговоров в Женеве Зеленский отказался срочно лететь в Трамп для обсуждения мирного плана.

Также "Комментарии" писали, что США и Украина разработали новый мирный план.



