"Очень непросто": Зеленский рассказал о новых деталях по переговорам по мирному плану США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров украинской делегации с американскими и европейскими представителями в Женеве о предложенном США мирном плане. По его словам, работа над документом продолжается в сложных условиях, однако уже удалось добиться нескольких важных сдвигов.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что количество пунктов в мирном плане уменьшено, и теперь их меньше чем 28, как было раньше. Часть предложений Украины учли, и документ становится более "трудоспособным".
По его словам, переговоры с американской делегацией были интенсивными и детализированными. Зеленский подчеркнул, что самые проблемные вопросы он будет обсуждать лично с Дональдом Трампом. Украина, по его словам, настроена конструктивно и остается стороной, стремящейся к справедливому завершению войны.
Президент также отметил конструктивную позицию США и поддержку партнеров, приобщающихся к формированию обновленного мирного плана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после переговоров в Женеве Зеленский отказался срочно лететь в Трамп для обсуждения мирного плана.
Также "Комментарии" писали, что США и Украина разработали новый мирный план.