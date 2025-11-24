Зеленский выступил со срочным предупреждением о воздушных тревогах: что готовит Россия

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что в ближайшие дни возможно усиление российских атак. На фоне переговоров с США по мирному плану Кремль, по словам президента, может пытаться сорвать шанс на договоренность и продолжить войну новыми ударами по украинским городам.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что, несмотря на работу над будущим мирным документом, Россия не уменьшает интенсивность агрессии. По его словам, следует внимательно реагировать на воздушные тревоги, ведь РФ может совершить новые удары.
Зеленский особо обратил внимание партнеров, в том числе США, на то, что во время реальных мирных переговоров Россия не должна продолжать ракетный террор, а показывать путь к окончанию войны.
Зеленский подчеркнул, что именно Россия начала войну и именно она должна прекратить ее, а международная поддержка критически важна для создания условий, в которых мир в Украине станет возможным.
