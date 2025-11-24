Зеленский выступил со срочным предупреждением о воздушных тревогах: что готовит Россия

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что в ближайшие дни возможно усиление российских атак. На фоне переговоров с США по мирному плану Кремль, по словам президента, может пытаться сорвать шанс на договоренность и продолжить войну новыми ударами по украинским городам.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что, несмотря на работу над будущим мирным документом, Россия не уменьшает интенсивность агрессии. По его словам, следует внимательно реагировать на воздушные тревоги, ведь РФ может совершить новые удары.

"Должны осознавать, что Россия не уменьшит давление на нас, на Украину, на наших людей. На днях, неделях следует очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы у Воздушных сил и всех других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть. Будем реагировать", – сказал президент.

Зеленский особо обратил внимание партнеров, в том числе США, на то, что во время реальных мирных переговоров Россия не должна продолжать ракетный террор, а показывать путь к окончанию войны.

"Если есть переговоры, если есть конструктив, если действительно заканчиваем войну, то не должно быть ракет, не должно быть массированных ударов по Украине, по нашим людям. Это реально сделать тем, кто действительно силен в мире. Многое зависит от Америки", — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что именно Россия начала войну и именно она должна прекратить ее, а международная поддержка критически важна для создания условий, в которых мир в Украине станет возможным.

