Зеленський висловився про можливість розміщення військ США в Україні
НОВИНИ

Зеленський висловився про можливість розміщення військ США в Україні

За словами президента, відправка контингенту від США стала б сильною позицією в гарантіях безпеки для України

30 грудня 2025, 18:59
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Остаточно інформацію про готовність Сполучених Штатів відправити своїх військових в Україну може підтвердити тільки президент Дональд Трамп. 

Зеленський висловився про можливість розміщення військ США в Україні

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Однак, таку можливість Київ обговорював із Вашингтоном. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив президент Володимир Зеленський. 

Таким чином він прокоментував заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито "готові розмістити свої війська в Україні".

"Це може підтвердити президент США. Це війська США і тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками "коаліції рішучих", — зазначив Зеленський.

Водночас, за словами президента, відправка такого контингенту від США стала б сильною позицією в гарантіях безпеки для України, тому Київ хотів би, щоб Трамп ухвалив таке рішення.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори щодо досягнення миру в Україні та назвав дати найближчих зустрічей. За словами президента, секретар РНБО Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч 3 січня в Україні. Незабаром після цього відбудеться розмова на рівні лідерів. Планується зустріч на 6 січня у Франції.

Видання "Коментарі" також повідомляло, що переговори між Україною, США та Росією можуть визначити майбутній шлях мирного врегулювання конфлікту, а завершення війни й укладення мирної угоди можуть відбутися вже в лютому 2026 року. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.



Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/chi-gotovi-ssha-vidpraviti-soldativ-ukrayinu-1767110743.html
