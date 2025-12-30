Зеленський висловився про можливість розміщення військ США в Україні

Остаточно інформацію про готовність Сполучених Штатів відправити своїх військових в Україну може підтвердити тільки президент Дональд Трамп.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Однак, таку можливість Київ обговорював із Вашингтоном. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив президент Володимир Зеленський.

Таким чином він прокоментував заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що США нібито "готові розмістити свої війська в Україні".

"Це може підтвердити президент США. Це війська США і тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками "коаліції рішучих", — зазначив Зеленський.

Водночас, за словами президента, відправка такого контингенту від США стала б сильною позицією в гарантіях безпеки для України, тому Київ хотів би, щоб Трамп ухвалив таке рішення.

