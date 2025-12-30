logo

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский высказался о возможности размещения войск США в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский высказался о возможности размещения войск США в Украине

По словам президента, отправка контингента от США стала бы сильной позицией в гарантиях безопасности для Украины

30 декабря 2025, 18:59
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Окончательно информацию о готовности США отправить своих военных в Украину может подтвердить только президент Дональд Трамп.

Зеленский высказался о возможности размещения войск США в Украине

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Однако такую возможность Киев обсуждал с Вашингтоном. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский.

Таким образом, он прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что США якобы "готовы разместить свои войска в Украине".

"Это может подтвердить президент США. Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями "коалиции решительных", — отметил Зеленский.

В то же время, по словам президента, отправка такого контингента от США стала бы сильной позицией в гарантиях безопасности для Украины, поэтому Киев хотел бы, чтобы Трамп принял такое решение.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры по достижению мира в Украине и назвал даты ближайших встреч. По словам президента, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих встретиться 3 января в Украине. Вскоре после этого состоится разговор на уровне лидеров. Планируется встреча на 6 января во Франции.

Издание "Комментарии" также сообщало, что переговоры между Украиной, США и Россией могут определить будущий путь мирного урегулирования конфликта, а завершение войны и заключение мирного соглашения может состояться уже в феврале 2026 года. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.



