У лютому – перемир'я, у травні – вибори: українців здивували "швидким" сценарієм війни

Переговори між Україною, США та Росією можуть визначити майбутній шлях мирного врегулювання конфлікту, а завершення війни й укладення мирної угоди можуть відбутися вже в лютому 2026 року. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA.

Маломуж зазначив, що якщо переговори між трьома сторонами будуть проходити активно, і необхідні документи для мирної угоди будуть підготовлені вчасно, перемир'я може бути укладене вже в лютому-березні 2026 року. За його словами, у цей час в Україні можуть відбутися президентські вибори, а також референдум щодо майбутнього підконтрольної частини Донбасу.

"Якщо ми говоримо про повноцінну угоду (що, звісно, є складним завданням, з огляду на територіальні питання), процес може затягнутися на кілька місяців. Для цього потрібно буде провести ще кілька раундів переговорів з США та Росією, підготувати необхідні документи та організувати саміт для підписання мирної угоди. Також важливо буде відпрацювати механізми моніторингу", — пояснив Маломуж.

Він також додав, що підготовка пакету документів потребуватиме до чотирьох місяців інтенсивної роботи.

"Під час цієї роботи важливо, щоб не було порушень перемир'я і збою в процесі", — підкреслив генерал.

Згідно з його прогнозом, після завершення цього етапу, вже в травні 2026 року, можуть бути проведені більш вільні вибори, а також референдум. Однак, за його словами, швидких рішень не буде, і конкретні рішення можуть бути ухвалені лише в березні або квітні, якщо сценарій буде позитивним.

У разі негативного сценарію, коли війна продовжиться, Маломуж вважає, що для посилення тиску на Росію буде необхідно залучити активну допомогу з боку Європи.

"Це може бути військова, економічна, технологічна, розвідувальна допомога, а також посилення економічних санкцій та інших засобів глобального тиску на Росію, щоб позбавити їх будь-якої альтернативи", — підсумував він.

