logo_ukra

BTC/USD

88013

ETH/USD

2985.16

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У лютому – перемир'я, у травні – вибори: українців здивували "швидким" сценарієм війни
commentss НОВИНИ Всі новини

У лютому – перемир'я, у травні – вибори: українців здивували "швидким" сценарієм війни

Київ, Вашингтон і Москва мають провести ще кілька етапів переговорів, вважає генерал Микола Маломуж

30 грудня 2025, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Переговори між Україною, США та Росією можуть визначити майбутній шлях мирного врегулювання конфлікту, а завершення війни й укладення мирної угоди можуть відбутися вже в лютому 2026 року. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA.

У лютому – перемир'я, у травні – вибори: українців здивували "швидким" сценарієм війни

Фото: з відкритих джерел

Маломуж зазначив, що якщо переговори між трьома сторонами будуть проходити активно, і необхідні документи для мирної угоди будуть підготовлені вчасно, перемир'я може бути укладене вже в лютому-березні 2026 року. За його словами, у цей час в Україні можуть відбутися президентські вибори, а також референдум щодо майбутнього підконтрольної частини Донбасу.

"Якщо ми говоримо про повноцінну угоду (що, звісно, є складним завданням, з огляду на територіальні питання), процес може затягнутися на кілька місяців. Для цього потрібно буде провести ще кілька раундів переговорів з США та Росією, підготувати необхідні документи та організувати саміт для підписання мирної угоди. Також важливо буде відпрацювати механізми моніторингу", — пояснив Маломуж. 

Він також додав, що підготовка пакету документів потребуватиме до чотирьох місяців інтенсивної роботи.

"Під час цієї роботи важливо, щоб не було порушень перемир'я і збою в процесі", — підкреслив генерал. 

Згідно з його прогнозом, після завершення цього етапу, вже в травні 2026 року, можуть бути проведені більш вільні вибори, а також референдум. Однак, за його словами, швидких рішень не буде, і конкретні рішення можуть бути ухвалені лише в березні або квітні, якщо сценарій буде позитивним.

У разі негативного сценарію, коли війна продовжиться, Маломуж вважає, що для посилення тиску на Росію буде необхідно залучити активну допомогу з боку Європи.

"Це може бути військова, економічна, технологічна, розвідувальна допомога, а також посилення економічних санкцій та інших засобів глобального тиску на Росію, щоб позбавити їх будь-якої альтернативи", — підсумував він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російські окупанти влаштували цинічну подію в Маріуполі, відкривши новий драмтеатр на місці, де раніше скоїли воєнний злочин. Це сталося в той самий день, коли, у березні 2022 року, російська авіація скинула дві важкі бомби на будівлю театру, де сотні мирних мешканців шукали притулку від обстрілів.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини