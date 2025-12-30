В феврале – перемирие, в мае – выборы: украинцев удивили "быстрым" сценарием войны

Переговоры между Украиной, США и Россией могут определить будущий путь мирного урегулирования конфликта, а завершение войны и заключение мирного соглашения может состояться уже в феврале 2026 года. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж в интервью YouTube-канала Telegraf UA.

Фото: из открытых источников

Маломуж отметил, что если переговоры между тремя сторонами будут проходить активно и необходимые документы для мирного соглашения будут подготовлены вовремя, перемирие может быть заключено уже в феврале-марте 2026 года. По его словам, в настоящее время в Украине могут состояться президентские выборы, а также референдум по поводу будущего подконтрольной части Донбасса.

"Если мы говорим о полноценном соглашении (что, конечно, является сложной задачей, учитывая территориальные вопросы), процесс может затянуться на несколько месяцев. Для этого нужно будет провести еще несколько раундов переговоров с США и Россией, подготовить необходимые документы и организовать саммит для подписания мирного соглашения. Также важно будет отработать.

Он также добавил, что подготовка пакета документов потребует до четырех месяцев интенсивной работы.

"Во время этой работы важно, чтобы не было нарушений перемирия и сбоя в процессе", — подчеркнул генерал.

Согласно его прогнозу, по завершении этого этапа, уже в мае 2026 года, могут быть проведены более свободные выборы, а также референдум. Однако, по его словам, скорых решений не будет, и конкретные решения могут быть приняты только в марте или апреле, если сценарий будет положительным.

В случае негативного сценария, когда война продолжится, Маломуж считает, что для усиления давления на Россию потребуется активная помощь со стороны Европы.

"Это может быть военная, экономическая, технологическая, разведывательная помощь, а также усиление экономических санкций и других средств глобального давления на Россию, чтобы лишить их любой альтернативы", — подытожил он.

