"Театр на крові": в Україні висловили ультиматум через небачений злочин Кремля

Російські окупанти влаштували цинічну подію в Маріуполі, відкривши новий драмтеатр на місці, де раніше скоїли воєнний злочин. Це сталося в той самий день, коли, у березні 2022 року, російська авіація скинула дві важкі бомби на будівлю театру, де сотні мирних мешканців шукали притулку від обстрілів. Внаслідок цього бомбардування загинули багато людей, і досі кількість жертв залишається невідомою, оскільки окупанти знищили частину доказів, заливаючи бетоном рештки тіл у підвалах.

Фото: з відкритих джерел

Лідер українського гурту БУМБОКС Андрій Хливнюк, який зараз служить у Силах Оборони, відреагував на цей цинічний жест загарбників на своїй сторінці в соцмережах. Він пригадав, що гурт БУМБОКС давав свій останній концерт у Маріуполі перед початком повномасштабного вторгнення, за два дні до того, як драмтеатр був зруйнований. Хливнюк зазначив, що в момент бомбардування в будівлі театру знаходилося близько трьохсот людей, які шукали порятунку.

"Під час абсолютно варварського бомбардування, в будівлі театру шукали порятунку близько трьохсот людей. І тепер, вдумайтесь, окупанти з помпою відкривають 'театр на крові', так, ніби нічого не відбулося, ніби цих людей не було зовсім", – написав він.

Музикант з болем і гнівом відреагував на цей жест окупантів, підкреслюючи, що це відображає їхній жорстокий і безжальний підхід до людських життів. Хливнюк також закликав підтримувати Збройні Сили України, які, за його словами, є єдиною надією на перемогу над цією "божевільною імперією безправ'я і зла".

Цей вчинок викликав обурення серед багатьох, адже подія була схвалена високопосадовцями окупаційного режиму, включаючи Дениса Пушиліна та губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова, які приїхали на відкриття цього "нового театру". Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко наголошував на тому, що кількість загиблих під час бомбардування досі не встановлена, оскільки окупанти намагалися приховати свої злочини.

