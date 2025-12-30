logo

Общество события "Театр на крови": в Украине выразили ультиматум из-за невиданного преступления Кремля
НОВОСТИ

"Театр на крови": в Украине выразили ультиматум из-за невиданного преступления Кремля

Театр получил удар, в результате которого значительная часть здания была разрушена, когда внутри находились сотни гражданских – мужчин, женщин и детей, скрывавшихся от обстрелов

30 декабря 2025, 14:30
Автор:
Клименко Елена

Российские оккупанты устроили циничное событие в Мариуполе, открыв новый драмтеатр на месте, где ранее совершили военное преступление. Это произошло в тот же день, когда в марте 2022 года российская авиация сбросила две тяжелые бомбы на здание театра, где сотни мирных жителей искали убежище от обстрелов. В результате бомбардировки погибли многие, и до сих пор количество жертв остается неизвестным, поскольку оккупанты уничтожили часть доказательств, заливая бетоном остатки тел в подвалах.

"Театр на крови": в Украине выразили ультиматум из-за невиданного преступления Кремля

Фото: из открытых источников

Лидер украинской группы БУМБОКС Андрей Хливнюк, сейчас служит в Силах Обороны, отреагировал на этот циничный жест захватчиков на своей странице в соцсетях. Он напомнил, что группа БУМБОКС давала свой последний концерт в Мариуполе перед началом полномасштабного вторжения, за два дня до того, как драмтеатр был разрушен. Хливнюк отметил, что в момент бомбардировки в здании театра находилось около трехсот человек, искавших спасения.

"Во время абсолютно варварской бомбардировки, в здании театра искали спасения около трехсот человек. И теперь, вдумайтесь, оккупанты с помпой открывают 'театр на крови', так, будто ничего не произошло, будто этих людей не было совсем", — написал он.

Музыкант с болью и гневом отреагировал на этот жест окупантов, подчеркивая, что это отражает их жестокий и безжалостный подход к человеческим жизням. Хливнюк также призвал поддерживать Вооруженные Силы Украины, которые, по его словам, являются единственной надеждой на победу над этой "сумасшедшей империей бесправия и зла".

Этот поступок вызвал возмущение среди многих, ведь событие было одобрено чиновниками оккупационного режима, включая приехавших на открытие этого "нового театра" Дениса Пушилина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Между тем журналист Андрей Цаплиенко подчеркивал, что количество погибших во время бомбардировки до сих пор не установлено, поскольку оккупанты пытались скрыть свои преступления.

Портал "Комментарии" уже писал , что ситуация с водоснабжением в Донецке, который находится под контролем россиян, критическая. Местные жители буквально борются за емкости с водой: охраняют их ночью и даже приковывают в дома, чтобы соседи не забрали, рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.



