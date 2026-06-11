Зеленський відверто збрехав: озвучено різку заяву про щоденні атаки 600 дронами і ракетами по РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна у перспективі може вийти на рівень щоденного застосування до 600 безпілотників і ракет проти території Росії. Водночас, на думку військового експерта, офіцера запасу ЗСУ Андрія Крамарова, реалізація такого сценарію найближчим часом виглядає малоймовірною. Про це він сказав в ефірі Radio NV.

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Фахівець зауважив, що озвучена цифра є надзвичайно амбітною і для будь-якої держави стала б серйозним викликом. Він розцінив такі заяви як поєднання стратегічного планування та політичного сигналу, спрямованого як всередину країни, так і до міжнародних партнерів. За його словами, Україна дедалі активніше позиціонує себе як ключовий елемент безпекової архітектури Східної Європи, який у майбутньому може відігравати роль своєрідного гаранта стабільності для регіону.

Крамаров підкреслив, що ідея значного збільшення виробництва та застосування далекобійних дронів і ракет є стратегічно правильною, але потребує значних ресурсів, часу та технологічного розвитку. Він наголосив, що Україна вже демонструвала здатність перевершувати очікування союзників, реалізовуючи складні військові рішення в умовах повномасштабної війни.

“Те, що ми вже змогли досягти, перебуває на рівні, який ще недавно здавався нереалістичним. Це фактично проривні результати, і добре, що держава ставить перед собою настільки високі цілі”, — зазначив експерт.

Водночас він додав, що подібні плани слід розглядати як довгострокову мету, а не як завдання, яке можна реалізувати миттєво. На його думку, Україна поступово зміцнює власні оборонні можливості та інтегрується у майбутню систему безпеки Європейського Союзу як важливий військово-технологічний гравець.

Портал "Коментарі" вже писав, що для встановлення тривалого миру в Україні одного загального мирного договору буде недостатньо. Завершення війни потребуватиме цілої низки взаємопов’язаних угод між Україною, Росією, Європейським Союзом, НАТО та Сполученими Штатами. Про це у своїй колонці на сайті Responsible Statecraft пише колишній британський дипломат і експерт Квінсійського інституту Іан Прауд.