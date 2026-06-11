Мирної угоди буде недостатньо: на Заході ошелешили сценарієм завершення війни в Україні

Для встановлення тривалого миру в Україні одного загального мирного договору буде недостатньо. Завершення війни потребуватиме цілої низки взаємопов’язаних угод між Україною, Росією, Європейським Союзом, НАТО та Сполученими Штатами. Про це у своїй колонці на сайті Responsible Statecraft пише колишній британський дипломат і експерт Квінсійського інституту Іан Прауд.

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На думку автора, дискусії на Заході щодо завершення війни часто спрощують ситуацію, створюючи враження, що Росія може просто припинити бойові дії без переговорів. Як приклад він наводить слова колишнього американського дипломата Дена Фріда, який зазначав, що “якщо Росія хоче завершити війну, то може просто її завершити”. Прауд підкреслює, що такий підхід ігнорує політичні реалії та фактично продовжує конфлікт.

Дипломат також критикує нещодавню заяву лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії щодо України, яка передбачає замороження близько 300 млрд доларів російських активів до завершення війни та виплати компенсацій Україні. За його оцінкою, Москва навряд чи погодиться на такі умови.

Автор зауважує, що останнім часом у Європі дедалі частіше обговорюють можливість переговорів із Росією. Сигнали надходили від президента Фінляндії Александра Стубба, президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Водночас, за словами Прауда, європейські лідери здебільшого обговорюють саму можливість переговорів, а не конкретні їхні деталі.

"Для України тривалий мир вимагатиме кількох взаємопов’язаних угод, кожну з яких буде неймовірно складно узгодити", – наголошує автор.

За його словами, першою має стати двостороння мирна угода між Україною та Росією за участі США та партнерів, що охоплюватиме питання територій, майбутнє окремих районів Донеччини, чисельність української армії, повернення дітей та захист мовних прав меншин.

Прауд також підкреслює важливість інтеграції України до ЄС, зазначаючи, що повне членство до 2027 року малоймовірне, тож наразі обговорюється варіант асоційованого членства. Крім того, він вважає необхідним укладення окремої угоди між Росією та Європою про майбутні відносини та поступове послаблення санкцій після війни.

Ще одним ключовим моментом є домовленості всередині НАТО.

"Мирне врегулювання для України стане можливим лише тоді, коли її майбутні прагнення до членства в НАТО будуть остаточно зняті з порядку денного", – підкреслює Прауд.

На завершення дипломат закликає Захід перейти від численних політичних зустрічей до масштабного переговорного процесу за участі України, Росії, США та європейських держав.

"Розмови про єдину 'мирну угоду' для України – це ліниве спрощення", – підсумовує автор.

"Коментарі" вже писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму виступі в Бундестазі 11 червня висловив думку, що Україна в перспективі може стати повноцінним членом Європейського Союзу.