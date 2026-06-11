Зеленский откровенно соврал: озвучено резкое заявление о ежедневных атаках 600 дронами и ракетами по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в перспективе может выйти на уровень ежедневного применения в 600 беспилотников и ракет против территории России. В то же время, по мнению военного эксперта, офицера запаса ВСУ Андрея Крамарова, реализация такого сценария в ближайшее время выглядит маловероятной. Об этом он сказал в эфире Radio NV.

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Специалист отметил, что озвученная цифра чрезвычайно амбициозная и для любого государства стала бы серьезным вызовом. Он расценил такие заявления как сочетание стратегического планирования и политического сигнала, направленного как внутри страны, так и к международным партнерам. По его словам, Украина все активнее позиционирует себя как ключевой элемент архитектуры безопасности Восточной Европы, который в будущем может играть роль своеобразного гаранта стабильности для региона.

Крамаров подчеркнул, что идея значительного увеличения производства и применения дальнобойных дронов и ракет стратегически правильна, но требует значительных ресурсов, времени и технологического развития. Он отметил, что Украина уже демонстрировала способность превосходить ожидания союзников, реализуя сложные военные решения в условиях полномасштабной войны.

"То, что мы уже смогли достичь, находится на уровне, который еще недавно казался нереалистичным. Это фактически прорывные результаты и хорошо, что государство ставит перед собой столь высокие цели", — отметил эксперт.

В то же время он добавил, что подобные планы следует рассматривать как долгосрочную цель, а не как задачу, которую можно реализовать мгновенно. По его мнению, Украина постепенно укрепляет свои оборонные возможности и интегрируется в будущую систему безопасности Европейского Союза как важный военно-технологический игрок.

Портал "Комментарии" уже писал, что для установления длительного мира в Украине одного общего мирного договора будет недостаточно. Завершение войны потребует целого ряда взаимосвязанных соглашений между Украиной, Россией, Европейским Союзом, НАТО и Соединенными Штатами. Об этом в своей колонке на сайте Responsible Statecraft пишет бывший британский дипломат и эксперт Квинсийского института Иан Прауд.