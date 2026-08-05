Зеленський відверто лукавить: експерт жорстко розгромив надії Банкової на мир до зими

Заяви президента Володимира Зеленського про намір зробити все можливе для завершення війни до зими викликали жваве обговорення серед експертів. Одним із варіантів, який нині активно обговорюють у політичних колах, називають можливість обмеженого повітряного перемир'я. Водночас політолог Богдан Ференс закликає не переоцінювати шанси на швидкий прорив у переговорах.

Фото: з відкритих джерел

В ефірі "Апостроф TV" експерт зазначив, що суспільство часто очікує простих рішень, однак реальна ситуація значно складніша. За його словами, навіть якщо говорити про умовні "плани А, Б чи В", їхня реалізація залежить від багатьох чинників, а не лише від політичної волі сторін.

"Якщо неможливо зараз зупинити російську війну, є об'єктивні фактори, які не дозволяють припускати, що це може відбутися найближчим часом", – наголосив Ференс.

Політолог звернув увагу, що війна перебуває у фазі нової ескалації. Масовані російські атаки, на його думку, впливають не лише на безпекову ситуацію, а й формують переговорні позиції сторін. Саме тому оцінювати перспективи мирного процесу потрібно комплексно – з урахуванням військових, економічних та політичних факторів.

"Потрібно співставляти ресурси людей, військових, техніки, економіки, фінансів. Усі ці фактори потрібно враховувати", – пояснив експерт.

Ференс також прокоментував інформацію про можливий візит спеціальних представників президента США Дональда Трампа до України та чутки щодо нових переговорних ініціатив. На його думку, навіть якщо такі контакти відбудуться, не варто очікувати кардинально нових пропозицій, які автоматично приведуть до завершення війни.

"Я не радив би очікувати чогось надмірно нового щодо пропозицій, які допоможуть завершити війну", – зазначив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко вважає, що Росія вже готує новий етап війни, головною метою якого стане максимальний тиск на українські міста напередодні та під час зимового періоду. Про це він заявив на своєму YouTube-каналі, аналізуючи останні масовані атаки РФ.