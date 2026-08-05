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Путін підготував кардинальний задум капітуляції України, але є один нюанс: експерт шокував прогнозом

Політолог Віктор Бобиренко вважає, що Кремль робитиме ставку на удари по критичній інфраструктурі України, тоді як нові санкції США можуть серйозно вдарити по нафтових доходах Росії

5 серпня 2026, 17:55
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Клименко Елена

Політолог Віктор Бобиренко вважає, що Росія вже готує новий етап війни, головною метою якого стане максимальний тиск на українські міста напередодні та під час зимового періоду. Про це він заявив на своєму YouTube-каналі, аналізуючи останні масовані атаки РФ.

Путін підготував кардинальний задум капітуляції України, але є один нюанс: експерт шокував прогнозом

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Кремль прагне не лише завдати військових втрат, а й створити нестерпні умови для життя цивільного населення.

"Росія максимально підвищила ставки. Вони хочуть зробити міста непридатними для життя взимку", – наголосив Бобиренко. 

Політолог вважає, що під особливою загрозою можуть опинитися Київ, Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, а також інші великі населені пункти, до яких здатні долетіти російські ракети та керовані авіабомби.

"Вони однозначно будуть знищувати підстанції, ТЕС, об'єкти водопостачання та водовідведення", – зазначив він.

На думку Бобиренка, така стратегія має змусити українців залишати свої домівки та створити додатковий соціальний тиск на державу. Водночас він переконаний, що це є саме планом Росії, а не свідченням її військової переваги.

Окремо експерт звернув увагу на ситуацію у Сполучених Штатах. За його словами, у Конгресі просувається законопроєкт, який може суттєво посилити економічний тиск на Москву. Йдеться про обмеження, здатні вдарити по країнах, які продовжують купувати російську нафту та скраплений газ.

"Путіну дають зрозуміти: якщо заходиш у зиму, то заходь без нафтодоларів і не плануй великих доходів від нафти", – сказав Бобиренко. 

Політолог вважає, що такі санкції навряд чи одразу поставлять крапку у війні, однак можуть змусити російське керівництво переглянути свої подальші плани.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує шукати нові способи тиску на Україну та її західних партнерів, а одним із можливих сценаріїв залишається використання території Білорусі. Водночас говорити про неминучий масштабний наступ із північного напрямку поки що передчасно. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=FAWshJni1jM
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