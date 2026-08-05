logo

BTC/USD

64350

ETH/USD

1871.94

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин подготовил кардинальный замысел капитуляции Украины, но есть один нюанс: эксперт шокировал прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин подготовил кардинальный замысел капитуляции Украины, но есть один нюанс: эксперт шокировал прогноз

Политолог Виктор Бобиренко считает, что Кремль будет делать ставку на удары по критической инфраструктуре Украины, в то время как новые санкции США могут серьезно ударить по нефтяным доходам России

5 августа 2026, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Политолог Виктор Бобиренко считает, что Россия уже готовит новый этап войны, главной целью которого станет максимальное давление на украинские города накануне и во время зимнего периода. Об этом он заявил на своем YouTube-канале, анализируя последние массированные атаки РФ.

Путин подготовил кардинальный замысел капитуляции Украины, но есть один нюанс: эксперт шокировал прогноз

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Кремль стремится не только нанести военные потери, но и создать невыносимые условия для жизни гражданского населения.

"Россия максимально повысила ставки. Они хотят сделать города непригодными для жизни зимой", – подчеркнул Бобиренко.

Политолог считает, что под особой угрозой могут оказаться Киев, Сумы, Харьков, Запорожье, Херсон, а также другие крупные населенные пункты, в которые способны долететь российские ракеты и управляемые авиабомбы.

"Они однозначно будут уничтожать подстанции, ТЭС, объекты водоснабжения и водоотвода", – отметил он.

По мнению Бобиренко, такая стратегия должна заставить украинцев покидать свои дома и создать дополнительное социальное давление на государство. В то же время он убежден, что это именно план России, а не свидетельство ее военного превосходства.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию в Соединенных Штатах. По его словам, в Конгрессе продвигается законопроект, который может существенно усилить экономическое давление на Москву. Речь идет об ограничениях, способных ударить по странам, продолжающим покупать российскую нефть и сжиженный газ.

"Путину дают понять: если заходишь в зиму, то заходи без нефтедолларов и не планируй больших доходов от нефти", – сказал Бобиренко.

Политолог считает, что такие санкции вряд ли сразу поставят точку в войне, однако могут вынудить российское руководство пересмотреть свои дальнейшие планы.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает искать новые способы давления на Украину и ее западных партнеров, а одним из возможных сценариев остается использование территории Беларуси. В то же время говорить о неизбежном масштабном наступлении с северного направления пока преждевременно. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FAWshJni1jM
Теги:

Новости

Все новости