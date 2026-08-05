Зеленский откровенно лукавит: эксперт жестко разгромил надежды Банковой на мир к зиме

Заявления президента Владимира Зеленского о намерении сделать все возможное для завершения войны к зиме вызвали оживленное обсуждение среди экспертов. Одним из вариантов, который сейчас активно обсуждается в политических кругах, называют возможность ограниченного воздушного перемирия. В то же время политолог Богдан Ференс призывает не переоценивать шансы на скорый прорыв в переговорах.

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В эфире "Апостроф TV" эксперт отметил, что общество часто ожидает простых решений, однако реальная ситуация гораздо сложнее. По его словам, даже если говорить об условных "планах А, Б или В", их реализация зависит от многих факторов, а не только от политической воли сторон.

"Если невозможно сейчас остановить российскую войну, есть объективные факторы, которые не позволяют предполагать, что это может произойти в ближайшее время", — подчеркнул Ференс.

Политолог обратил внимание на то, что война находится в фазе новой эскалации. Массированные российские атаки, по его мнению, влияют не только на ситуацию безопасности, но и формируют переговорные позиции сторон. Поэтому оценивать перспективы мирного процесса нужно комплексно – с учетом военных, экономических и политических факторов.

"Нужно сопоставлять ресурсы людей, военных, техники, экономики, финансов. Все эти факторы нужно учитывать", – объяснил эксперт.

Ференс также прокомментировал информацию о возможном визите специальных представителей президента США Дональда Трампа в Украину и слухи о новых переговорных инициативах. По его мнению, даже если такие контакты состоятся, не стоит ожидать кардинально новых предложений, автоматически приведших к завершению войны.

"Я не советовал бы ожидать чего-то чрезмерно нового по поводу предложений, которые помогут завершить войну", – отметил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что политолог Виктор Бобиренко считает, что Россия уже готовит новый этап войны, главной целью которого станет максимальное давление на украинские города накануне и во время зимнего периода. Об этом он заявил на своем YouTube-канале, анализируя последние массированные атаки РФ.