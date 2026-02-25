Зеленський відреагував на ядерні погрози з Росії

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на чергові заяви Москви щодо можливого застосування ядерної зброї. Зеленський назвав такі сигнали "небезпечною грою словами" та спробою політичного тиску напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії.

Володимир Зеленський під час спільного спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Йонас Гар Стере прокоментував погрози застосувати ядерну зброю з боку Росії. За його словами, подібна риторика з боку РФ є елементом дипломатичного шантажу, а реагувати на неї мають передусім ядерні держави, зокрема США.

"Мені здається, що завжди небезпечно, коли вони граються з цими словами – "ядерна зброя". І дуже хотілося б, щоб на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США могли б, мені здається, дати їм відповідний меседж", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, коли Росія не досягає успіхів на полі бою, вона повертається до інформаційних атак і звинувачень у нібито наявності в Україні "ядерної" чи "брудної" зброї.

"Тому я думаю, що це підготовка і до трьохсторонніх зустрічей, це такий політичний тиск", — сказав президент.

Нагадаємо, що на четверту річницю вторгнення Росії Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Велика Британія та Франція нібито розглядають передачу Україні ядерної або так званої "брудної" бомби. Жодних доказів цього наведено не було.

