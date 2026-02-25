Росія може готувати в Україні радіаційний інцидент: у США попередили про плани Кремля

Росія може використати ризик радіологічного інциденту в Україні як інструмент інформаційної війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де аналітики застерігають, що Кремль здатен спровокувати або використати можливу аварію з радіаційними наслідками, щоб звинуватити Київ і посилити тиск на Захід.

Росія може спровокувати радіаційний інцидент в Україні. Фото: pixabay.com

За оцінкою ISW, російські посадовці активізували ядерну риторику після заяв Служби зовнішньої розвідки РФ. У них ішлося про нібито підготовку передачі Україні "брудної бомби" з боку Великої Британії та Франції, хоча жодних доказів цього Москва не надала.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що таким чином Кремль намагається зірвати переговори щодо гарантій безпеки для України, які активно обговорюють Лондон і Париж у межах "коаліції бажаючих". Крім того, вони також звертають увагу на системні удари РФ по об’єктах української енергетичної інфраструктури, зокрема по районах розташування АЕС та допоміжних системах.

"Російські удари по цих цілях ризикують спричинити радіологічний інцидент. Росія може навмисно чи ненавмисно спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної або радіологічної зброї", — йдеться у звіті ISW.

У разі інциденту Москва може спробувати перекласти відповідальність на Київ через нібито існування "брудної" ядерної зброї в Україні, щоб послабити міжнародну підтримку.

