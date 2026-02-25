logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія може готувати в Україні радіаційний інцидент: у США попередили про плани Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія може готувати в Україні радіаційний інцидент: у США попередили про плани Кремля

Інститут вивчення війни попередив про ризик радіологічного інциденту в Україні та спроби Кремля звинуватити Київ.

25 лютого 2026, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Росія може використати ризик радіологічного інциденту в Україні як інструмент інформаційної війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), де аналітики застерігають, що Кремль здатен спровокувати або використати можливу аварію з радіаційними наслідками, щоб звинуватити Київ і посилити тиск на Захід.

Росія може готувати в Україні радіаційний інцидент: у США попередили про плани Кремля

Росія може спровокувати радіаційний інцидент в Україні. Фото: pixabay.com

За оцінкою ISW, російські посадовці активізували ядерну риторику після заяв Служби зовнішньої розвідки РФ. У них ішлося про нібито підготовку передачі Україні "брудної бомби" з боку Великої Британії та Франції, хоча жодних доказів цього Москва не надала.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що таким чином Кремль намагається зірвати переговори щодо гарантій безпеки для України, які активно обговорюють Лондон і Париж у межах "коаліції бажаючих". Крім того, вони також звертають увагу на системні удари РФ по об’єктах української енергетичної інфраструктури, зокрема по районах розташування АЕС та допоміжних системах. 

"Російські удари по цих цілях ризикують спричинити радіологічний інцидент. Росія може навмисно чи ненавмисно спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної або радіологічної зброї", — йдеться у звіті ISW.

У разі інциденту Москва може спробувати перекласти відповідальність на Київ через нібито існування "брудної" ядерної зброї в Україні, щоб послабити міжнародну підтримку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін накинувся з новими ядерними погрозами.

Також "Коментарі" писали, що уряд Великої Британії спростував заяви Росії про нібито передачу Україні ядерної зброї.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-february-24-2026/
Теги:

Новини

Всі новини