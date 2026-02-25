Россия может готовить в Украине радиационный инцидент: в США предупредили о планах Кремля

Россия может использовать риск радиологического инцидента в Украине как инструмент информационной войны. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), где аналитики предостерегают, что Кремль способен спровоцировать или использовать возможную аварию с радиационными последствиями, чтобы обвинить Киев и усилить давление на Запад.

Россия может спровоцировать радиационный инцидент в Украине. Фото: pixabay.com

По оценке ISW, российские чиновники активизировали ядерную риторику после заявлений Службы внешней разведки РФ. В них говорилось о якобы подготовке передачи Украине "грязной бомбы" со стороны Великобритании и Франции, хотя никаких доказательств этому Москва не предоставила.

Аналитики Института изучения войны считают, что таким образом Кремль пытается сорвать переговоры о гарантиях безопасности для Украины, активно обсуждающих Лондоном и Парижем в рамках "коалиции желающих". Кроме того, они также обращают внимание на системные удары РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры, в частности, по районам расположения АЭС и вспомогательным системам.

"Российские удары по этим целям рискуют повлечь радиологический инцидент. Россия может намеренно или ненамеренно вызвать инцидент, а затем обвинить Украину в использовании ядерного или радиологического оружия", — говорится в отчете ISW.

В случае инцидента Москва может попытаться переложить ответственность на Киев из-за якобы существования "грязного" ядерного оружия в Украине, чтобы ослабить международную поддержку.

