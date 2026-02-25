Зеленский отреагировал на ядерные угрозы из России

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на очередные заявления Москвы по поводу возможного применения ядерного оружия. Зеленский назвал такие сигналы "опасной игрой словами" и попыткой политического давления в преддверии трехсторонних переговоров Украины, США и России.

Владимир Зеленский во время совместного общения с СМИ вместе с премьер-министром Йонас Гар Стере прокомментировал угрозы применения ядерного оружия со стороны России. По его словам, подобная риторика со стороны РФ является элементом дипломатического шантажа, а реагировать на нее должны, прежде всего, ядерные государства, в том числе США.

"Мне кажется, что всегда опасно, когда они играют с этими словами – "ядерное оружие". И очень хотелось бы, чтобы на это реагировали другие страны, другие ядерные государства, прежде всего, США могли бы, мне кажется, дать им соответствующий месседж", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, когда Россия не добивается успехов на поле боя, она возвращается к информационным атакам и обвинениям в якобы наличии в Украине "ядерного" или "грязного" оружия.

"Поэтому я думаю, что это подготовка и к трехсторонним встречам, это такое политическое давление", — сказал президент.

Напомним, что на четвертую годовщину вторжения России Служба внешней разведки РФ заявила, что Великобритания и Франция якобы рассматривают передачу Украине ядерной или так называемой "грязной" бомбы. Никаких доказательств этого приведено не было.

