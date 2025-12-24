Президент Володимир Зеленський відреагував на розчарування Папи Римського Лева ХІV діями Росії, яка відмовилась від пропозиції про різдвяне перемир’я.

Володимир Зеленський та Папа Римський Лев ХІV. Фото: з відкритих джерел

Україна цінує постійну увагу понтифіка до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни Росії проти України, зазначив президент у соцмережах.

"Поділяємо розчарування Його Святості з приводу відмови Росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я. На жаль, український народ зустрічає вже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни, найбільшої у Європі з часів Другої світової. Росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день. Вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті", — наголосив Зеленський.

За словами президента, важливо, щоб люди у всьому світі не мовчали. Необхідно не дозволити Росії "нормалізувати жорстокість, терор та агресію проти нашого народу".

"Закликаю всіх відповідальних лідерів підтримати мир, як це робить Понтифік. Ми вдячні за кожен такий вияв солідарності. Бажаю мирних свят кожній родині в усьому світі. Щасливого Святвечора всім, хто святкує сьогодні. Нехай мир буде відновлений у кожній миролюбній країні та кожній громаді, яка відзначає це свято в часи війни", — додав Зеленський.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим. У відеозверненні він розповів про мрію, яка сьогодні "в усіх нас одна". За словами президента, таким бажанням є — "щоб він сконав".

Зеленський також висловив побажання всіх українців: щоб кожна родина жила в злагоді, "щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро й диво".