Президент Владимир Зеленский отреагировал на разочарование Папы Римского Льва XIV действиями России, отказавшейся от предложения о рождественском перемирии.

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Украина ценит постоянное внимание понтифика ко всем дипломатическим усилиям по прекращению войны России против Украины, отметил президент в соцсетях.

"Разделяем разочарование Его Святейшества по поводу отказа России принять недавнее предложение о рождественском перемирии. К сожалению, украинский народ встречает уже четвертое Рождество в условиях полномасштабной войны, величайшей в Европе со времен Второй мировой. Россия не только отвергла предложение прекратить убийство хотя бы в этот святой день. Она нанесла массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергосистеме, что повлекло за собой отключение света, и продолжает штурмы на фронте", — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, важно, чтобы люди по всему миру не молчали. Необходимо не разрешить России "нормализовать жестокость, террор и агрессию против нашего народа".

"Призываю всех ответственных лидеров поддержать мир, как это делает понтифик. Мы благодарны за каждое такое проявление солидарности. Желаю мирных праздников каждой семье по всему миру. Счастливого Сочельника всем, кто празднует сегодня. Пусть мир будет восстановлен в каждой миролюбивой стране и каждой общине, отмечающей этот праздник во время войны", — добавил Зеленский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. В видеообращении он рассказал о мечте, которая сегодня "у всех нас одна". По словам президента, таким желанием является – "чтобы он скончался".

Зеленский также выразил пожелание всех украинцев: чтобы каждая семья жила в согласии, "чтобы каждый украинский ребенок обрадовался подарку, улыбнулся, сохранил такую важную детскую веру в добро и чудо".