«Щоб він сконав»: Зеленський привітав українців з Різдвом та висловив спільну мрію



















Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим. У відеозверненні він розповів про мрію, яка сьогодні "в усіх нас одна".

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Глава держави нагадав, що українці здавна вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса.

"І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але, коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше. Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це. І на це заслуговуємо", — сказав Зеленський.

Президент також висловив побажання всіх українців: щоб кожна родина жила в злагоді, "щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро й диво".

"Щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали. Щоб добро й правда перемогли. Щоб була перемога миру. І були ми. І була Україна. І неодмінно – день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік, мирного Різдва і скажуть одне одному: "Христос народився! Славімо Його!", — сказав президент.

Зеленський наголосив, що українці відзначають Різдво у важкий час, коли не всі у цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім, не всі сьогодні з нами.

"Та попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра один в одного й це наша єдність", — зазначив президент.

