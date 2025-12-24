logo_ukra

Головна Новини Суспільство події «Щоб він сконав»: Зеленський привітав українців з Різдвом та висловив спільну мрію
commentss НОВИНИ Всі новини

«Щоб він сконав»: Зеленський привітав українців з Різдвом та висловив спільну мрію

Володимир Зеленський наголосив, що українці відзначають Різдво у важкий час

24 грудня 2025, 18:16
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим. У відеозверненні він розповів про мрію, яка сьогодні "в усіх нас одна". 

«Щоб він сконав»: Зеленський привітав українців з Різдвом та висловив спільну мрію

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Глава держави нагадав, що українці здавна вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. 

"І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія в усіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. "Щоб він сконав", – скаже кожен про себе, але, коли звертаємося до Бога, звісно, ми просимо ширше. Просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це. І на це заслуговуємо", — сказав Зеленський. 

Президент також висловив побажання всіх українців: щоб кожна родина жила в злагоді, "щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро й диво".

"Щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали. Щоб добро й правда перемогли. Щоб була перемога миру. І були ми. І була Україна. І неодмінно – день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік, мирного Різдва і скажуть одне одному: "Христос народився! Славімо Його!", — сказав президент. 

Зеленський наголосив, що українці відзначають Різдво у важкий час, коли не всі  у цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім, не всі сьогодні з нами. 

"Та попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра один в одного й це наша єдність", — зазначив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів журналістам про деталі мирного плану, який обговорюється Україною, США та Росією вже другий місяць. За його словами, документ складається з 20 основних пунктів і супроводжується низкою додаткових угод за окремими напрямками. Про що говорять ключові пункти цього плану? Зважаючи на нинішню ситуацію, чи є вірогідність, що Росія прийме цей план? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



Джерело: https://www.president.gov.ua/news/privitannya-prezidenta-ukrayini-z-rizdvom-hristovim-102185
