logo

BTC/USD

87195

ETH/USD

2936.39

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события «Чтобы он скончался»: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и выразил общую мечту
commentss НОВОСТИ Все новости

«Чтобы он скончался»: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и выразил общую мечту

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы отмечают Рождество в тяжелое время

24 декабря 2025, 18:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. В видеообращении он рассказал о мечте, которая сегодня "у всех нас одна".

«Чтобы он скончался»: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и выразил общую мечту

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Глава государства напомнил, что украинцы издавна верили, что в ночь на Рождество открываются небеса.

"И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желания мы загадываем одно на всех. "Чтобы он скончался", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем", — сказал Зеленский.

Президент также выразил пожелание всех украинцев: чтобы каждая семья жила в согласии, "чтобы каждый украинский ребенок обрадовался подарку, улыбнулся, сохранил такую важную детскую веру в добро и чудо".

"Чтобы глаза наших детей, глаза наших родителей, наших любимых, родных, наконец, не плакали. Чтобы добро и правда победили. Чтобы была победа мира. И мы были. И была Украина. И обязательно – день, когда все соберутся дома в первый мирный год, мирного Рождества и скажут друг другу: "Христос родился! Славим Его!", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы отмечают Рождество в тяжелое время, когда не все в этот вечер дома и не у всех, к сожалению, есть дом, не все сегодня с нами.

"Но, несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство", – отметил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал журналистам о деталях мирного плана , который обсуждается Украиной, США и Россией уже второй месяц. По его словам, документ состоит из 20 основных пунктов и сопровождается рядом дополнительных соглашений по отдельным направлениям. О чем говорят ключевые пункты плана? Учитывая нынешнюю ситуацию, есть ли вероятность, что Россия примет этот план? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/privitannya-prezidenta-ukrayini-z-rizdvom-hristovim-102185
Теги:

Новости

Все новости