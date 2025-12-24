«Чтобы он скончался»: Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и выразил общую мечту



















Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. В видеообращении он рассказал о мечте, которая сегодня "у всех нас одна".

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Глава государства напомнил, что украинцы издавна верили, что в ночь на Рождество открываются небеса.

"И если рассказать им свою мечту, она точно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желания мы загадываем одно на всех. "Чтобы он скончался", – скажет каждый про себя, но когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем", — сказал Зеленский.

Президент также выразил пожелание всех украинцев: чтобы каждая семья жила в согласии, "чтобы каждый украинский ребенок обрадовался подарку, улыбнулся, сохранил такую важную детскую веру в добро и чудо".

"Чтобы глаза наших детей, глаза наших родителей, наших любимых, родных, наконец, не плакали. Чтобы добро и правда победили. Чтобы была победа мира. И мы были. И была Украина. И обязательно – день, когда все соберутся дома в первый мирный год, мирного Рождества и скажут друг другу: "Христос родился! Славим Его!", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы отмечают Рождество в тяжелое время, когда не все в этот вечер дома и не у всех, к сожалению, есть дом, не все сегодня с нами.

"Но, несмотря на все беды, которые принесла Россия, она не способна оккупировать или разбомбить самое главное. Это наше украинское сердце, это наша вера друг в друга и это наше единство", – отметил президент.

