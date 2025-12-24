logo_ukra

Зеленський: Україна готує відповідь на розміщення «Орєшніка» у Білорусі
НОВИНИ

Зеленський: Україна готує відповідь на розміщення «Орєшніка» у Білорусі

Балістика такого радіусу дії несе глобальну загрозу, наголошує глава держави

24 грудня 2025, 18:39
Автор:
avatar

Недилько Ксения

За словами президента України Володимира Зеленського, Служба зовнішньої розвідки України здобула більше деталей щодо розміщення російського озброєння "Орєшнік" у Білорусі. Цю інформацію нададуть партнерам, щоб вони враховували її у своїх захисних кроках.

"Ми вважаємо, що агресивне розповсюдження такої зброї несе глобальну загрозу та створює небезпечний прецедент. Доручив готувати спільно з партнерами варіанти відповідей", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна володіє інформацією про місце розміщення нової російської ракети "Орєшнік" на території Білорусі. Ці дані вже передаються міжнародним партнерам для оцінки загрози. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, ракета "Орєшнік" здатна вражати багато європейських країн, включно з Польщею та Німеччиною.

Олег Катков, головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express, наголошує, що "Орєшнік" перемістили ближче до країн Європи, а її мінімальна дальність ураження — 700 км, що становить загрозу саме для країн ЄС.

"Для того, щоб вона могла діставати всі країни Європи, то її треба розмістити поближче до них. Тому що дальність до п'яти з половиною тисяч кілометрів...Але, мінімальна точка для ураження — 700 км. До Києва, зокрема, від найвіддаленішої точки Білорусі — 660 км", — зазначає Олег Катков.                                                                                                                                                                                                   



Читайте Comments.ua в Google News
