По словам президента Украины Владимира Зеленского, Служба внешней разведки Украины получила больше деталей размещения российского вооружения "Орешник" в Беларуси. Эта информация будет предоставлена партнерам, чтобы они учитывали ее в своих защитных шагах.

Зеленский: Украина готовит ответ на размещение «Орешника» в Беларуси

"Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина владеет информацией о месте размещения новой российской ракеты "Орешник" на территории Беларуси. Эти данные передаются международным партнерам для оценки угрозы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ракета "Орешник" способна поражать многие европейские страны, включая Польшу и Германию.

Олег Катков, главный редактор cпециализированного военного издания Defense Express, отмечает, что "Орешник" переместили ближе к странам Европы, а ее минимальная дальность поражения — 700 км, что представляет угрозу именно для стран ЕС.

"Для того, чтобы она могла доставать все страны Европы, ее нужно разместить поближе к ним. Потому что дальность до пяти с половиной тысяч километров...Но, минимальная точка для поражения — 700 км. В Киев, в частности, от самой отдаленной точки Беларуси — 660 км", — отмечает Олег Катков.