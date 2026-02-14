Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Politico на полях Мюнхенської конференції з безпеки прокоментував заклики американської сторони до нових поступок заради миру. Глава держави наголосив, що Україна та міжнародна спільнота вже пішли на критичні компроміси, основним із яких є безкарність російського керівництва.

Зеленський у відповідь на заклики Трампа: «Те, що Путін не в тюрмі — це вже найбільший компроміс»

Відповідаючи на сигнали з боку президента США Дональда Трампа про те, що "зараз час для компромісів", Зеленський зауважив:

"Ми пішли на безліч компромісів. Путін і його друзі не в тюрмі. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", — заявив Президент України.

Він додав, що зупинити "божевільну війну росіян" надзвичайно складно, оскільки агресор не виявляє реального бажання припинити бойові дії. Попри готовність до переговорного процесу, Зеленський підкреслив, що українське суспільство не може ігнорувати масштаби трагедії, спричиненої вторгненням.

"Українці не можуть просто забути, що росіяни вбили так багато людей в Україні, але ми готові до переговорів", — зазначив він.

Глава держави також зауважив, що хоча Білий дім підштовхує Київ до активніших кроків назустріч домовленостям, саме відсутність правової відповідальності для Кремля за скоєні злочини є тією межею, за якою подальші поступки стають питанням справедливості та глобальної безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Російська Федерація налаштована на укладення домовленостей щодо завершення війни, і закликав президента України Володимира Зеленського до рішучих кроків. Про це повідомляє Clash Report.

За словами Трампа, зараз настав момент, коли український лідер має проявити ініціативу, щоб не втратити стратегічний шанс. "Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість", — підкреслив Трамп.