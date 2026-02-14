Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью Politico на полях Мюнхенской конференции по безопасности прокомментировал призывы американской стороны к новым уступкам ради мира. Глава государства подчеркнул, что Украина и международное сообщество уже пошли на критические компромиссы, основным из которых является безнаказанность российского руководства.

Зеленский в ответ на призывы Трампа: «То, что Путин не в тюрьме – это уже самый большой компромисс»

Отвечая на сигналы со стороны президента США Дональда Трампа о том, что сейчас время для компромиссов, Зеленский отметил:

"Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не находятся в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", — заявил Президент Украины.

Он добавил, что остановить "сумасшедшую войну россиян" чрезвычайно сложно, поскольку агрессор не проявляет реального желания прекратить боевые действия. Несмотря на готовность к переговорному процессу, Зеленский подчеркнул, что украинское общество не может игнорировать масштабы трагедии, вызванной вторжением.

"Украинцы не могут просто забыть, что россияне убили так много людей в Украине, но мы готовы к переговорам", — отметил он.

Глава государства также отметил, что хотя Белый дом подталкивает Киев к более активным шагам навстречу договоренностям, именно отсутствие правовой ответственности для Кремля за совершенные преступления является тем пределом, за которым дальнейшие уступки становятся вопросом справедливости и глобальной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Российская Федерация настроена на заключение договоренностей по завершению войны, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к решительным шагам. Об этом сообщает Clash Report.

По словам Трампа, сейчас настал момент, когда украинский лидер должен проявить инициативу, чтобы не упустить стратегический шанс. "Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит отличную возможность", — подчеркнул Трамп.