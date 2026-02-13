Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Російська Федерація налаштована на укладення домовленостей щодо завершення війни, і закликав президента України Володимира Зеленського до рішучих кроків. Про це повідомляє Clash Report.

Трамп заявив, що Росія хоче угоди, а Зеленський може «упустити чудову можливість»

За словами Трампа, зараз настав момент, коли український лідер має проявити ініціативу, щоб не втратити стратегічний шанс.

"Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість", — підкреслив Трамп.

Він також додав, що ситуація вимагає від офіційного Києва конкретних дій у найближчій перспективі.

"Йому потрібно діяти", — резюмував політик, коментуючи перспективи переговорного процесу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Atlantic зробив низку резонансних заяв щодо завершення війни та взаємодії з адміністрацією Дональда Трампа. Голова держави наголосив, що не погодиться на мир будь-якою ціною.

"Я піду швидше без жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти поганий її варіант", — підкреслив Володимир Зеленський. Він додав, що прагне "гідного та тривалого миру", а не просто "швидкої угоди заради політики".

Коментуючи роль американського лідера, Зеленський зазначив: "Я вважаю, що немає більшої перемоги для Трампа, ніж зупинити війну між Росією та Україною. Для його спадщини — це номер один". За його словами, найвигіднішою політичною перемогою для Трампа було б завершення конфлікту до проміжних виборів у США.