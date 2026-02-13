Президент США Дональд Трамп убежден, что Российская Федерация настроена на заключение договоренностей по завершению войны, и призвал президента Украины Владимира Зеленского к решительным шагам. Об этом сообщает Clash Report.

Трамп заявил, что Россия хочет соглашения, а Зеленский может «упустить отличную возможность»

По словам Трампа, сейчас настал момент, когда украинский лидер должен проявить инициативу, чтобы не упустить стратегический шанс.

"Россия хочет заключить соглашение, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит отличную возможность", — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что ситуация требует от официального Киева конкретных действий в ближайшей перспективе.

"Ему нужно действовать", — резюмировал политик, комментируя перспективы переговорного процесса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Atlantic сделал ряд резонансных заявлений по поводу завершения войны и взаимодействия с администрацией Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что не согласится на мир любой ценой.

"Я пойду скорее без всякого соглашения, чем заставлю свой народ принять плохой его вариант", — подчеркнул Владимир Зеленский. Он добавил, что стремится к "достойному и длительному миру", а не просто к "скорому соглашению ради политики".

Комментируя роль американского лидера, Зеленский отметил: "Я считаю, что нет большей победы для Трампа, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это номер один". По его словам, самой выгодной политической победой для Трампа было бы завершение конфликта до промежуточных выборов в США.