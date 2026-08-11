“Зеленський торгує ілюзіями”: заяви президента розбили вщент

Президент України Володимир Зеленський на тлі гострої нестачі Patriot для відбиття балістичних атак заявляв що скоро Україна отримає власний Patriot. Однак для розробки та виготовлення антибалістики можливо знадобиться значно більше часу.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр внутрішніх справ та ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що Росія намагається виснажувати Україну не лише на фронті. У тилу удари спрямовані на логістику, промисловість і, що особливо важливо, здатність суспільства витримувати затяжну війну.

Окремою проблемою він назвав захист від балістичних ракет. З крилатими ракетами Україна вже навчилася боротися, хоча й тут перехоплення залишається непростим завданням. А от балістичні цілі збивати значно складніше. Водночас Луценко позитивно оцінює відновлення українських ракетних програм. Фінансування таких розробок, яке свого часу було призупинене, нині знову здійснюється. Проте чекати, що Україна швидко отримає власну систему рівня Patriot, не варто.

Причина не лише у вартості чи необхідному обладнанні. Для виробництва настільки складних ракет потрібні спеціалісти, відповідна технологічна база та високоточне устаткування. Навіть якщо необхідні верстати вдасться завезти, залишається питання людей, здатних працювати з такими технологіями.

Луценко звернув увагу і на складність систем наведення. Ракета повинна максимально точно вразити ціль, а для цього потрібні складна електроніка та надзвичайно точне виробництво. Тому швидко створити значні запаси таких ракет Україні буде складно. Він позитивно відреагував на домовленості щодо посилення української ППО, однак закликав не створювати завищених очікувань.

“Тут Зеленський молодець. Але єдине, я категорично проти, щоб він торгував ілюзіями”, — наголосив ексміністр.

На думку Луценка, Україні потрібно не лише перехоплювати російські ракети, а й намагатися зменшити саму загрозу. Зокрема, йдеться про знищення російських пускових установок, здатних запускати балістичні ракети.

“Треба робити інші дії, щоби до нас не прилітала балістика. А що це означає? Знищувати пускові російської балістики або ламати їхні технологічні ланцюжки, щоб вони не могли далі виробляти свою балістику”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які цілі Путін може обстріляти балістикою.



