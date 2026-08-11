"Зеленский торгует иллюзиями": заявления президента разбили вдребезги

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне острой нехватки Patriot для отражения баллистических атак заявлял, что скоро Украина получит собственный Patriot. Однако для разработки и изготовления антибаллистики может потребоваться гораздо больше времени.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр внутренних дел и экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что Россия пытается истощать Украину не только на фронте. В тылу удары ориентированы на логистику, индустрия и, что в особенности принципиально, способность общества выдерживать затяжную войну.

Отдельной проблемой он назвал защиту от баллистических ракет. С крылатыми ракетами Украина уже научилась бороться, хотя и здесь перехват остается непростой задачей. А вот баллистические цели сбивать гораздо сложнее. В то же время Луценко положительно оценивает возобновление украинских ракетных программ. Финансирование таких разработок, которое в свое время было приостановлено, снова осуществляется. Однако ожидать, что Украина быстро получит свою систему уровня Patriot, не стоит.

Причина не только в стоимости или в необходимом оборудовании. Для производства столь сложных ракет требуются специалисты, соответствующая технологическая база и высокоточное оборудование. Даже если нужные станки удастся завезти, остается вопрос людей, способных работать с такими технологиями.

Луценко обратил внимание и на сложность систем наведения. Ракета должна максимально точно поразить цель, а для этого необходима сложная электроника и чрезвычайно точное производство. Потому быстро создать значительные запасы таких ракет Украине будет сложно. Он положительно отреагировал на договоренности по усилению украинского ПВО, однако призвал не создавать завышенные ожидания.

"Здесь Зеленский молодец. Но единственное, я категорически против, чтобы он торговал иллюзиями", — подчеркнул экс-министр.

По мнению Луценко, Украине нужно не только перехватывать российские ракеты, но и пытаться снизить саму угрозу. В частности, речь идет об уничтожении российских пусковых установок, способных запускать баллистические ракеты.

"Нужно делать другие действия, чтобы к нам не прилетала баллистика. А что это значит? Уничтожать пусковые российской баллистики или ломать их технологические цепочки, чтобы они не могли дальше производить свою баллистику", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие цели Путин может обстрелять баллистикой.



