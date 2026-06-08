Зеленський терміново провів перемовини з представниками Трампа: що відомо про деталі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 червня, провів телефонну розмову з представниками колишнього президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Інформацію про переговори спершу опублікував журналіст Axios Барак Равід, а в Офісі Президента її підтвердили "Суспільному".

Фото: з відкритих джерел

Раніше Зеленський зазначав, що Україна вже "дуже довго" чекає на приїзд американських переговорників. На його думку, зараз для США пріоритетним є конфлікт в Ірані, а питання України відходить на другий план. "Ми дійсно на постійному зв’язку з американською стороною щодо наших перемовників. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран — це номер один питання для США, а потім йде питання України. На жаль, ми перебуваємо в черзі цих воєн", — пояснив президент.

Зеленський наголосив, що підтримка контакту з американською переговорною групою залишається важливою. За його словами, прихід Віткоффа та Кушнера до Києва є ключовим через те, що вони неодноразово відвідували Москву й мають власні комунікації, що можуть сприяти мирним перемовинам.

Нагадаємо, що ще на початку квітня керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомляв Bloomberg про можливий візит посланців Трампа до Києва. Згодом Зеленський підтвердив їхні наміри відвідати Україну, хоча конкретні дати залишалися невизначеними.

Kyiv Independent із посиланням на джерела додав, що Віткофф і Кушнер відкладали поїздку через нагальні питання війни в Ірані, а також через оцінку, що участь у мирних переговорах в Україні на даному етапі може не дати суттєвих результатів. Незважаючи на це, українська сторона очікує на їхній візит, розглядаючи його як важливий елемент у дипломатичному процесі.

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