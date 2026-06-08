У Санкт-Петербурзі на заводі "Арсенал", що виробляє компоненти для ракетної техніки та корабельні артилерійські системи, стався потужний вибух. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, ймовірною причиною спалаху став ангар із хімічними реагентами. Інцидент трапився неподалік Фінляндського вокзалу, поблизу пасажирських терміналів, і вибухова хвиля зруйнувала частину цегляного паркану, що відокремлює залізничні колії від території військово-промислового підприємства.

Фото: з відкритих джерел

Український OSINT-канал "Exilenova+" оприлюднив відео з місця події, уточнивши профіль заводу: він виготовляє корабельні артилерійські установки типу АК‑100 та АК‑130, пускові системи для військових кораблів, окремі компоненти ракетної техніки, а також обладнання для космічних апаратів. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями США та ЄС через його військовий потенціал.

Відомо, що майже кожен другий корабель у складі Військово-морських сил РФ оснащений артилерійськими системами, виробленими на цьому заводі. Подія привернула увагу міжнародних спостерігачів через стратегічну значущість заводу для оборонного сектору Росії. На опублікованих фото та відео видно масштаб руйнувань і вибухову хвилю, яка пошкодила інфраструктуру та частину огорожі підприємства.

Попри офіційні повідомлення, обставини інциденту залишаються невідомими. Спалахи хімічних речовин і робота з високотехнологічними компонентами роблять такі виробництва потенційно небезпечними. Експерти підкреслюють, що будь-які вибухи на підприємствах військово-промислового комплексу РФ можуть мати як локальні, так і стратегічні наслідки, особливо враховуючи роль "Арсеналу" у виробництві озброєння та військової техніки.

Портал "Коментарі" вже писав, що військовий експерт Денис Попович наголосив, що для ефективного захисту України від російських балістичних ракет життєво необхідна підтримка Сполучених Штатів. У прямому ефірі Українського радіо він зазначив, що основним засобом протибалістичної оборони для нашої країни наразі є система Patriot, яка повністю залежить від американських перехоплювачів та комплектуючих.