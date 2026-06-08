В Санкт-Петербурге на заводе "Арсенал", производящем компоненты для ракетной техники и корабельные артиллерийские системы, произошел мощный взрыв. По сообщениям местных Telegram-каналов, вероятной причиной возгорания стал ангар с химическими реагентами. Инцидент произошел недалеко от Финляндского вокзала, вблизи пассажирских терминалов, и взрывная волна разрушила часть кирпичного забора, отделяющего железнодорожные пути от территории военно-промышленного предприятия.

Фото: из открытых источников

Украинский OSINT-канал "Exilenova" обнародовал видео с места происшествия, уточнив профиль завода: он производит корабельные артиллерийские установки типа АК-100 и АК-130, пусковые системы для военных кораблей, отдельные компоненты ракетной техники, а также оборудование для космических аппаратов. Предприятие находится под международными санкциями США и ЕС из-за его военного потенциала.

Известно, что почти каждый второй корабль в составе Военно-морских сил РФ оснащен артиллерийскими системами, производимыми на этом заводе. Событие привлекло внимание международных наблюдателей из-за стратегической значимости завода для оборонного сектора России. На опубликованных фото и видео виден масштаб разрушений и взрывная волна, повредившая инфраструктуру и часть ограждения предприятия.

Несмотря на официальные сообщения, обстоятельства инцидента остаются неизвестными. Вспышки химических веществ и работа с высокотехнологичными компонентами делают такие производства потенциально опасными. Эксперты подчеркивают, что любые взрывы на предприятиях военно-промышленного комплекса РФ могут иметь как локальные, так и стратегические последствия, особенно учитывая роль Арсенала в производстве вооружения и военной техники.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный эксперт Денис Попович подчеркнул, что для эффективной защиты Украины от российских баллистических ракет жизненно необходима поддержка Соединенных Штатов. В прямом эфире Украинского радио он отметил, что основным средством противобаллистической обороны для нашей страны является система Patriot, которая полностью зависит от американских перехватчиков и комплектующих.