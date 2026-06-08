Зеленский срочно провел переговоры с представителями Трампа: что известно о деталях

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 июня, провел телефонный разговор с представителями бывшего президента США Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Информацию о переговорах сначала опубликовал журналист Axios Барак Равид, а в Офисе Президента ее подтвердили "Общественному".

Фото: из открытых источников

Ранее Зеленский отмечал, что Украина уже "очень долго" ждет приезда американских переговорщиков. По его мнению, сейчас для США приоритетен конфликт в Иране, а вопрос Украины отходит на второй план. "Мы действительно на постоянной связи с американской стороной по отношению к нашим переговорщикам. Мы ожидаем приезд переговорной группы, но, на мой взгляд, очень долго. К сожалению, мы сегодня не в фокусе. На мой взгляд, Иран – это номер один вопрос для США, а затем идет вопрос Украины. К сожалению, мы находимся в очереди этих войн", – объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что поддержка контакта с американской переговорной группой остается важной. По его словам, приход Виткоффа и Кушнера в Киев является ключевым из-за того, что они неоднократно посещали Москву и имеют собственные коммуникации, которые могут способствовать мирным переговорам.

Напомним, что еще в начале апреля руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщал Bloomberg о возможном визите посланцев Трампа в Киев. Затем Зеленский подтвердил их намерения посетить Украину, хотя конкретные даты оставались неопределенными.

Kyiv Independent со ссылкой на источники добавил, что Виткофф и Кушнер откладывали поездку из-за неотложных вопросов войны в Иране, а также из-за оценки, что участие в мирных переговорах в Украине на данном этапе может не дать существенных результатов. Несмотря на это, украинская сторона ожидает их визита, рассматривая его как важный элемент в дипломатическом процессе.

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