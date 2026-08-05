Колишній народний депутат Борислав Береза звинуватив центральну владу у зриві підготовки Києва до нового опалювального сезону. На його думку, кошти, які мали бути використані для посилення енергетичної безпеки столиці, місяцями залишалися невикористаними, що могло поставити місто під загрозу напередодні зими.

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У своєму відеозверненні Береза заявив, що йдеться про понад 1,2 млрд гривень, які Київ перерахував Державному агентству відновлення для закупівлі обладнання та створення резервної системи теплопостачання.

"Це вже не просто помилка. Це саботаж і зрада", – заявив екснардеп.

За його словами, виділені кошти протягом кількох місяців фактично не використовувалися за призначенням.

"Гроші просто лежали на рахунках державних установ, тоді як місто мало готуватися до складної зими", – наголосив Береза.

Він переконаний, що затягування процедур і бюрократичні перепони могли негативно вплинути на готовність Києва до можливих атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури під час опалювального сезону.

Окремо колишній парламентар звернув увагу на політичне протистояння між центральною владою та керівництвом столиці. На його думку, суперечки між посадовцями не повинні впливати на питання безпеки мешканців міста.

"Політичні конфлікти не можуть бути важливішими за безпеку киян", – зазначив він.

Береза також закликав провести детальну перевірку використання бюджетних коштів і дати правову оцінку діям відповідальних посадовців.

"Якщо чиновники не впоралися з поставленими завданнями, вони мають не лише залишити свої посади, а й відповідати відповідно до закону", – заявив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може зіткнутися із серйозними внутрішніми потрясіннями, якщо Україна зуміє системно вражати логістичну, паливну та енергетичну інфраструктуру навколо Москви. Такі удари здатні не лише ускладнити життя росіян, а й посилити тиск на владу Володимира Путіна.