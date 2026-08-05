Зеленский сознательно обрек украинцев на уничтожение: президенту озвучили страшное обвинение в саботаже

Бывший народный депутат Борислав Береза обвинил центральные власти в срыве подготовки Киева к новому отопительному сезону. По его мнению, средства, которые должны использоваться для усиления энергетической безопасности столицы, месяцами оставались неиспользованными, что могло поставить город под угрозу накануне зимы.

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В своем видеообращении Береза заявил, что речь идет о более чем 1,2 млрд. гривен, которые Киев перечислил Государственному агентству восстановления для закупки оборудования и создания резервной системы теплоснабжения.

"Это уже не просто заблуждение. Это саботаж и предательство", – заявил экс-нардеп.

По его словам, выделенные средства в течение нескольких месяцев фактически не использовались по назначению.

"Деньги просто лежали на счетах государственных учреждений, тогда как город должен был готовиться к сложной зиме", – подчеркнул Береза.

Он убежден, что затягивание процедур и бюрократические преграды могли негативно повлиять на готовность Киева к возможным атакам России на объекты критической инфраструктуры во время отопительного сезона.

Отдельно бывший парламентарий обратил внимание на политическое противостояние между центральными властями и руководством столицы. По его мнению, споры между должностными лицами не должны влиять на вопросы безопасности жителей города.

"Политические конфликты не могут быть важнее безопасности киевлян", – отметил он.

Береза также призвал провести детальную проверку использования бюджетных средств и дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.

"Если чиновники не справились с поставленными задачами, они должны не только покинуть свои должности, но и отвечать в соответствии с законом", — заявил он.

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