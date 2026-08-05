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Зеленский сознательно обрек украинцев на уничтожение: президенту озвучили страшное обвинение в саботаже

Борислав Береза заявил, что более 1,2 млрд грн, выделенных на энергетическую устойчивость Киева, длительное время не использовались, и призвал проверить действия чиновников

5 августа 2026, 17:30
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Клименко Елена

Бывший народный депутат Борислав Береза обвинил центральные власти в срыве подготовки Киева к новому отопительному сезону. По его мнению, средства, которые должны использоваться для усиления энергетической безопасности столицы, месяцами оставались неиспользованными, что могло поставить город под угрозу накануне зимы.

Зеленский сознательно обрек украинцев на уничтожение: президенту озвучили страшное обвинение в саботаже

Фото: из открытых источников

В своем видеообращении Береза заявил, что речь идет о более чем 1,2 млрд. гривен, которые Киев перечислил Государственному агентству восстановления для закупки оборудования и создания резервной системы теплоснабжения.

"Это уже не просто заблуждение. Это саботаж и предательство", – заявил экс-нардеп.

По его словам, выделенные средства в течение нескольких месяцев фактически не использовались по назначению.

"Деньги просто лежали на счетах государственных учреждений, тогда как город должен был готовиться к сложной зиме", – подчеркнул Береза.

Он убежден, что затягивание процедур и бюрократические преграды могли негативно повлиять на готовность Киева к возможным атакам России на объекты критической инфраструктуры во время отопительного сезона.

Отдельно бывший парламентарий обратил внимание на политическое противостояние между центральными властями и руководством столицы. По его мнению, споры между должностными лицами не должны влиять на вопросы безопасности жителей города.

"Политические конфликты не могут быть важнее безопасности киевлян", – отметил он.

Береза также призвал провести детальную проверку использования бюджетных средств и дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.

"Если чиновники не справились с поставленными задачами, они должны не только покинуть свои должности, но и отвечать в соответствии с законом", — заявил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может столкнуться с серьезными внутренними потрясениями, если Украина сумеет системно поражать логистическую, топливную и энергетическую инфраструктуру вокруг Москвы. Такие удары способны не только усложнить жизнь россиян, но и усилить давление на власть Владимира Путина.  



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ALyAi4F92X4&t=3s
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