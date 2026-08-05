"Відтепер на росіян чекають тільки погані новини": експерт пояснив, чому Путін відчайдушно благатиме про мир

Росія може зіткнутися із серйозними внутрішніми потрясіннями, якщо Україна зуміє системно вражати логістичну, паливну та енергетичну інфраструктуру навколо Москви. Такі удари здатні не лише ускладнити життя росіян, а й посилити тиск на владу Володимира Путіна. Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, наразі говорити про неминуче падіння російського режиму зарано, однак такий сценарій повністю виключати не варто.

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"Поки що про це говорити зарано, але процеси, пов'язані з руйнуванням цивільної, паливної та товарної логістики навколо російської столиці, можуть призвести до серйозних соціальних потрясінь, які й зметуть владу Путіна. Цей варіант я б повністю не відкидав", – заявив Селезньов.

Експерт нагадав і про слова президента Володимира Зеленського, який раніше заявив, що війна може завершитися тоді, коли "Москва стане островом". На думку Селезньова, саме ізоляція російської столиці через порушення транспортного та енергетичного сполучення здатна суттєво змінити ситуацію.

Водночас він переконаний, що Росія фізично не має достатньо ресурсів, аби прикрити всі стратегічні об'єкти сучасними системами протиповітряної оборони.

"Супротивник може створити потужну багаторівневу ППО навколо окремих військових підприємств. Але чи здатний він захистити всі нафтопереробні заводи, логістичні хаби, транспортні артерії та інші важливі об'єкти? Питання залишається відкритим", – зазначив військовий експерт.

Селезньов також звернув увагу на розвиток українських далекобійних озброєнь. За його словами, вітчизняні розробники працюють над системами, здатними уражати цілі на значно більшій відстані, ніж сьогодні.

"Наші конструктори дедалі частіше говорять, що найближчим часом ми отримаємо зброю, яка зможе долати не дві-три тисячі, а понад п'ять-сім, а можливо, й до десяти тисяч кілометрів. Тому у мене для росіян погані новини", – сказав він.

На думку експерта, якщо Україна й надалі послідовно вражатиме критично важливу інфраструктуру Росії, то вже найближчої зими країна-агресор може зіткнутися з перебоями в енергопостачанні, проблемами зі зв'язком і логістикою.

"Якщо Москва не буде готова до просування мирного процесу, у росіян буде важка зима", – підсумував Владислав Селезньов.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Міністерстві закордонних справ України заявили, що резонансні повідомлення про нібито відмову України від курсу на вступ до НАТО не відповідають дійсності. За словами речника МЗС Георгія Тихого, висловлювання посла України у Великій Британії Валерія Залужного були неправильно інтерпретовані, оскільки їх поширили без повного контексту.