Зеленський свідомо обрав найгірший варіант війни: президента рознесли за страшну зраду

Україна наближається до складного етапу війни, який потребує планування на роки вперед, а не розрахунку на швидке завершення бойових дій. Таку думку висловив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, критикуючи підхід влади до оборони, розвитку озброєнь та внутрішньої політики.

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На його переконання, держава має виходити зі сценарію, за якого протистояння з Росією триватиме ще кілька років. Натомість суспільству, вважає ексміністр, регулярно пропонують короткі часові горизонти та очікування швидких змін.

"Насправді стратегія Зеленського полягає в тому, що в нього вона відсутня. Тактика — завжди ставити короткі дедлайни, що купує публіка, бо їм здається, що ось-ось усе буде вирішено", — заявив Омелян.

Окремою загрозою він назвав швидку модернізацію російського озброєння. РФ змінює характеристики безпілотників, розвиває ракетні системи та шукає нові способи подолання української ППО. Україна, за оцінкою Омеляна, повинна не наздоганяти противника, а заздалегідь готувати технологічну відповідь.

"У росіян з'являються нові види озброєнь, до яких ми теж не готуємося, хоча про них відомо заздалегідь. Це означає, що нам необхідно змінювати сам підхід і працювати на випередження", — наголосив ексміністр.

Серед інших проблем Омелян назвав ситуацію у Верховній Раді, наближення нового політичного циклу у США та необхідність зберігати увагу західних партнерів до України.

Особливу увагу він приділив оборонно-промисловому комплексу. На думку ексміністра, держава повинна забезпечувати рівні умови для виробників, оскільки концентрація фінансування та замовлень у невеликої кількості компаній може загальмувати технологічний розвиток.

"Монополія — це завжди зло. Монополія завжди вбиває, тому що вона знищує конкуренцію і сповільнює прогрес. А під час війни швидкість розвитку технологій фактично стає питанням виживання", — заявив Омелян.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що нове пожвавлення дипломатії навколо завершення війни поки не усуває головної перешкоди на шляху до реальних домовленостей. Позиції України та Росії щодо територій залишаються принципово різними, і саме це може заблокувати навіть активні переговорні зусилля. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.