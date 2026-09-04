Усе впирається в одну вимогу Кремля: експерт вразив заявою про головну проблему України на переговорах

Нове пожвавлення дипломатії навколо завершення війни поки не усуває головної перешкоди на шляху до реальних домовленостей. Позиції України та Росії щодо територій залишаються принципово різними, і саме це може заблокувати навіть активні переговорні зусилля. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, Київ допускає початок переговорів, відштовхуючись від нинішньої лінії бойового зіткнення. Москва натомість продовжує висувати територіальні претензії, через що простір для компромісу залишається вкрай вузьким.

"Червоні лінії полягають у територіальному питанні. Ми згодні сісти за стіл переговорів на лінії розмежування. А Путін — ні, тільки після повного захоплення території, яку він собі приписав", — пояснив Жданов.

Експерт вважає, що саме територіальна суперечка є однією з ключових причин відсутності результату, попри нові дипломатичні сигнали. Він також звернув увагу на заяви держсекретаря США Марко Рубіо про необхідність політичного врегулювання та наявність принципових позицій у сторін.

"Путін стоїть жорстко на своєму. Ось у цьому несумісність позицій. Поки територіальні вимоги залишаються такими, говорити про швидкий прорив у переговорах дуже складно", — наголосив військовий експерт.

Водночас дипломатична активність останнім часом посилилася. Володимир Путін заговорив про можливість домовленостей та заявив про продовження контактів. Українська сторона також очікує активізації мирних зусиль, а представники президента США мають проводити контакти з Києвом і Москвою.

Однак Жданов застерігає: сама поява нових каналів комунікації ще не означає наближення компромісу.

"Можна проводити зустрічі, передавати пропозиції та шукати точки дотику, але все знову впирається в території. Якщо Москва не змінить своїх вимог, ця суперечність нікуди не зникне", — вважає Жданов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Кремль, імовірно, вирішив не чекати настання сильних холодів і вже зараз намагається посилити тиск на Україну. Однак ставка Володимира Путіна на складну зиму може створити серйозні проблеми і для самої Росії.