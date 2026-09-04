Все упирается в одно требование Кремля: эксперт поразил заявление о главной проблеме Украины на переговорах

Новое оживление дипломатии вокруг завершения войны пока не устраняет главное препятствие на пути к реальным договоренностям. Позиции Украины и России по отношению к территориям остаются принципиально разными, и именно это может заблокировать даже активные переговорные усилия. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, Киев допускает начало переговоров, отталкиваясь от нынешней линии боевого столкновения. Москва продолжает выдвигать территориальные претензии, из-за чего пространство для компромисса остается крайне узким.

"Красные линии состоят в территориальном вопросе. Мы согласны сесть за стол переговоров по линии разграничения. А Путин – нет, только после полного захвата территории, которую он себе приписал", – объяснил Жданов.

Эксперт считает, что именно территориальный спор является одной из ключевых причин отсутствия результата, несмотря на новые дипломатические сигналы. Он также обратил внимание на заявления госсекретаря США Марко Рубио о необходимости политического урегулирования и наличия принципиальных позиций у сторон.

"Путин стоит жестко на своем. Вот в этом несовместимость позиций. Пока территориальные требования остаются такими, говорить о скором прорыве в переговорах очень сложно", — подчеркнул военный эксперт.

В то же время, дипломатическая активность в последнее время усилилась. Владимир Путин заговорил о возможности договоренностей и заявил о продолжении контактов. Украинская сторона также ожидает активизации мирных усилий, а представители президента США должны проводить контакты с Киевом и Москвой.

Однако Жданов предостерегает: появление новых каналов коммуникации еще не означает приближения компромисса.

"Можно проводить встречи, передавать предложения и искать точки соприкосновения, но все снова упирается в территорию. Если Москва не изменит своих требований, это противоречие никуда не исчезнет", – считает Жданов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Кремль, вероятно, решил не ждать наступления сильных холодов и уже сейчас пытается усилить давление на Украину. Однако ставка Владимира Путина на сложную зиму может создать серьезные проблемы и самой России.