Зеленский сознательно выбрал худший вариант войны: президента разнесли за страшную измену

Украина приближается к сложному этапу войны, который нуждается в планировании на годы вперед, а не в расчете на скорое завершение боевых действий. Такое мнение высказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омельян, критикуя подход власти к обороне, развитию вооружений и внутренней политике.

Фото: из открытых источников

По его убеждению, государство должно исходить из сценария, при котором противостояние с Россией будет продолжаться еще несколько лет. Обществу, считает эксминистр, регулярно предлагают короткие временные горизонты и ожидания быстрых изменений.

"На самом деле, стратегия Зеленского состоит в том, что у него она отсутствует. Тактика — всегда ставить короткие дедлайны, которые покупает публика, потому что им кажется, что вот-вот все будет решено", — заявил Омельян.

Отдельной угрозой он назвал скорую модернизацию российского вооружения. РФ изменяет характеристики беспилотников, развивает ракетные системы и ищет новые способы преодоления украинских ПВО. Украина, по оценке Емельяна, должна не догонять противника, а заранее готовить технологический ответ.

"У россиян появляются новые виды вооружений, к которым мы тоже не готовимся, хотя о них известно заранее. Это значит, что нам необходимо менять сам подход и работать на опережение", — подчеркнул экс-министр.

Среди других проблем Омельян назвал ситуацию в Верховной Раде, приближение нового политического цикла в США и необходимость сохранять внимание западных партнеров Украины.

Особое внимание он уделил оборонно-промышленному комплексу. По мнению экс-министра, государство должно обеспечивать равные условия для производителей, поскольку концентрация финансирования и заказов у небольшого количества компаний может затормозить технологическое развитие.

"Монополия – это всегда зло. Монополия всегда убивает, потому что уничтожает конкуренцию и замедляет прогресс. А во время войны скорость развития технологий фактически становится вопросом выживания", — заявил Омельян.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что новое оживление дипломатии вокруг завершения войны пока не устраняет главное препятствие на пути к реальным договоренностям. Позиции Украины и России по отношению к территориям остаются принципиально разными, и именно это может заблокировать даже активные переговорные усилия. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.