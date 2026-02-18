"Зеленський стане зайвим, а українців просто кинули": Арестович приголомшив новим прогнозом

Навколо війни в Україні триває кілька ліній переговорів. Основна лінія — між Росією та США.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, Росія намагається домовитись на нових умовах.

“У принципі, вся ця війна була затіяна заради укладання нової угоди з урахуванням російських інтересів. Україна у цих переговорах вторинна та несуб'єктна. Українці — інструмент. До інструменту можуть ставитися шанобливо, ремонтувати його, удосконалювати, вкладаючи ресурси, але не більше. З інструментом не домовляються на рівних”, — зазначив Арестович.

За його словами, багато хто зацікавлений у тому, щоб Україна продовжувала воювати. Європейці та британці, як пояснив Арестович, прямо говорили про це на Мюнхенській конференції з безпеки.

“Вони підтримують у цьому чинну українську владу та ту частину українців, яка готова воювати до останнього. Поки що українці виконують потрібну для європейців та британців роль, останні готові заплющувати очі на порушення прав людини, топтання Конституції, тотальну корупцію у вищих ешелонах влади тощо. Решту українців Захід кинув, як і можновладці”, — зауважив Арестович.

Основний трек переговорів з боку української влади, як пояснив він, — не умови миру, не збереження людей та територій, а гарантії для переобрання.

“Все крутиться довкола другого терміну Зеленського. Він неодноразово прямо заявляв, що його головна перевага перед Путіним — вік. Завдання Зеленського гранично зрозуміле — пересидіти Путіна та Трампа. Для цього він веде неприкритий антитрампівський порядок денний”, — зауважив він.

За словами Арестовича, так тривати, доки Зеленський продовжує грати необхідну роль — дражнити РФ.

“Коли потреба в цьому зникне — наприклад, якщо РФ домовиться зі Штатами та з ЄС, — Зеленський та його оточення стануть зайвими та багато знаючими. У цей момент все зміниться. Всі ці дуті “патріоти”, які підспівують можновладцям, і самі представники влади перетворяться на піну, яку здує вітер історії. Тоді можливі реальні зміни в Україні”, — підсумував Арестович.

