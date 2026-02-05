logo_ukra

Війна з Росією "За Сталіна за таке розстрілювали": Арестович вказав, як влада шкодить фронту
"За Сталіна за таке розстрілювали": Арестович вказав, як влада шкодить фронту

Арестович прокоментував ситуацію з відключенням Старлінків на фронті

5 лютого 2026, 20:59
Автор:
Кречмаровская Наталия

Колишній радник Офісу президента, який неодноразово виступав із гучними заявами щодо дружби із Москвою, прокоментував ситуацію з відключенням на фронті Старлінків. 

"За Сталіна за таке розстрілювали": Арестович вказав, як влада шкодить фронту

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

За його словами, вольове і мужнє, а головне – швидке рішення нового міністра оборони Михайла Федорова “…негайно відключити незареєстровані Старлінки” поклало зв'язок усім бойовим бригадам Сил оборони, які ведуть бої на першій лінії.

Арестович розповів, що другу добу багато хто з них — без зв'язку, і враховуючи процес “…реєстрації”, який “…список оновлюється раз на добу” побудуть ще.

Колишній радник пояснив причину – 80% Старлінків у передових батальйонах волонтерські та, звісно, ​​реєстрацію, як державні, не проходили.

“Натомість “…швидка публічна реакція” і – звичайно ж – коментар у Х від “…самого Маска” – дорожчими будуть молодому міністру, ніж війська без зв'язку в період активних бойових дій “…проти орди, яка бажає знищити нашу країну”, — переконаний Арестович. 

Проста думка, пояснив він, спочатку через систему заходів у військах досягти повної реєстрації, а потім “відключати росіян” в голову борцям за лайки не спала.

“Систему визначає те, як вона нагороджує та карає. За Сталіна за таке розстрілювали. У нас нині — нагороджують парою платних розсилок у ТГ-каналах про те, який молодий міністр — молодець. Звідси й різниця у результатах на 1418-й день”, — підсумував колишній радник ОП. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що забезпечення військових на фронті дронами Україна може провалити. У Раді критикують і організацію закупівель, і самі закупівлі.




Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/7859
